50 годин зі зламаним хребтом в Ірані: неймовірна історія порятунку пілота США

Перша наземна місія за 46 років: як спецназ США та ЦРУ витягали пораненого пілота з лігва ворога / © Associated Press

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Американський льотчик, якого сенсаційно збили, а потім драматично врятували з Ірану після того, як він вижив у тилу ворога протягом 48 годин у квітні, описав «найжахливіший момент» у житті.

Про це передає CBS news.

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Коли 2 квітня над Іраном було збито американський винищувач, не один, а цілих два офіцери ВПС США залишилися на самоті в гірському хребті, переслідувані іранськими силами. Щоб запобігти їхньому захопленню — через п’ять тижнів дорогої та непопулярної війни, яка забрала життя 18 американських військовослужбовців — американські військові розпочали одну з найбільших пошуково-рятувальних операцій у своїй історії.

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Першого пілота з позивним «Альфа» вдалося вратувати буквально за декілька годин. А от з вратуванням другого виникли проблеми.

«Це була перестрілка від початку до кінця. Але вони повернули „Альфу“. А потім ми почали… одразу ж, я маю на увазі, ви святкуєте повернення „Альфи“, але розумієте, що робота зроблена лише наполовину. „Браво“ все ще вважався зниклим безвісти. Рятувальна група „Альфи“ також намагалася його знайти, але безуспішно, і зрештою відступила», — розповідав глава Пентагону Піт Гегсет.

«Браво», позивний льотчика, який він використовував, щоб приховати свою особу, свідчив про те, що його парашут був пошкоджений після зіткнення з літаком.

«Мій парашут був пошкоджений під час першої атаки. У якийсь момент, коли я підняв голову і не побачив парашута. Це було найжахливіше, що я коли-небудь бачив. Гадаю, найкраще я зміг описати той момент так, наче мене збив товарний поїзд», — сказав він.

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Падіння призвело до пошкодження спини, руки та плеча, а також до розтягнення щиколотки та кривавих садна на голові та обличчі, сказав він.

Згідно з попередніми повідомленнями американських чиновників та повідомленням «Браво», після катапультування з F-15, офіцер зумів уникнути виявлення, наблизившись до іранських військ. Він піднявся на 2123-метровий хребет з пораненнями, маючи при собі лише пістолет, пристрій зв’язку та маячок стеження. Хоча пілота літака врятували невдовзі після аварії, «Браво» врятували через 50 годин.

«Браво» розповів CBS, що він годинами ховався сам у гірській ущелині, поки елітні американські військовослужбовці у супроводі американських літаків, що скидали бомби для очищення території, кинулися на пошуки офіцера.

У порятунку брали участь сотні американських військовослужбовців та розвідників, включаючи сили спеціальних операцій, такі як армійська «Дельта» та «Морські котики» SEAL Team Six. Агенти ЦРУ заздалегідь розпочали кампанію обману, щоб збити з пантелику Іран, лідери якого пропонували винагороду за захоплення льотчика.

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У трансляції CBS було показано розсекречене відео з Пентагону, на якому видно, як елітні рятувальники ВПС прямують до «Браво», щоб врятувати його. Він відмовився розповісти, що йому сказали військовослужбовці, коли вони нарешті прибули.

Рятувальна операція мала деякі несподіванки. Американські військові підірвали два пошкоджені транспортні літаки спеціального призначення MC-130J, які чекали, щоб вивезти командос та врятованого льотчика з країни. Але в якийсь момент під час операції вони були пошкоджені, і всі понад 90 спеціалістів ненадовго опинилися в скрутному становищі. Після того, як їх врешті-решт врятували, США вирішили знищити зламані літаки, щоб запобігти їх потраплянню до рук Ірану, а потім надіслати нові літаки.

Раніше Дональд Трамп похвалився, що США фактично взяли під контроль Іран та згадав про Венесуелу.

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