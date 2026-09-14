Нігті можуть сигналізувати про приховані хвороби: на яку зміну варто звернути увагу

Нігті

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Іноді проблеми зі здоров’ям, які ще не мають помітних симптомів, можуть проявлятися через незначні зміни в організмі. Однією з таких ознак можуть бути червонуваті лунули — світлі напівмісячні ділянки біля основи нігтів.

Про це йдеться у дослідженні, результати якого опубліковані в American Journal of the Medical Sciences.

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Дослідники з Медичної школи Ратгерського університету в Нью-Джерсі проаналізували опубліковані клінічні випадки та уточнили зв’язок червоних лунул із широким спектром захворювань. Серед них — серцева недостатність, цироз печінки та ревматоїдний артрит.

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Червоні лунули

У нормі лунули мають білуватий колір і особливо добре помітні на великих пальцях рук і ніг. Їхнє завдання пов’язане з утворенням нових клітин, з яких формується ніготь.

Почервоніння лунул трапляється рідко. Водночас у медичній літературі його пов’язували з різними захворюваннями, хоча точний механізм такого зв’язку досі залишається незрозумілим.

«Вперше описані 1954 року, численні інші випадки були згодом детально вивчені, і стало очевидним їхнє пов’язання із серцево-судинними, печінковими, гематологічними, дерматологічними та ревматологічними захворюваннями», — зазначають дослідники.

За їхніми словами, червоні лунули можуть бути пов’язані як із системною активністю захворювання, так і з локальними патологіями, зокрема пухлинами під нігтем.

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Про які хвороби може свідчити зміна

В одному з нещодавніх досліджень, яке проаналізували автори огляду, червоні лунули були пов’язані із захворюваннями сполучної тканини. Водночас дослідники наголошують: червоні лунули є не у всіх людей із такими хворобами, а їхня наявність не означає автоматично, що людина має приховане захворювання.

У медичній літературі також описані випадки появи червоних лунул у людей із гніздовою алопецією та отруєнням чадним газом.

Найчастіше в дослідженнях згадувалися серцево-судинні, аутоімунні та ревматологічні захворювання.

Водночас важливе значення має те, на скількох нігтях з’явилася така зміна.

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Якщо червонуватий колір помітний на кількох нігтях, імовірність системного захворювання вища. Якщо зміна спостерігається лише на одному нігті, частіше йдеться про локальну проблему під нігтьовою пластиною.

«Якщо подальше обстеження виявляє червону лунулу лише на одному нігті разом з інфекцією нігтьового ложа, пухлиною під нігтем, піднігтьовим крововиливом або червоним забарвленням усієї нігтьової пластини чи ділянки, що виходить за межі лунули, клінічний діагноз червоної лунули, ймовірно, не слід встановлювати», — пишуть автори.

Чому лунула може ставати червоною

Одним із можливих пояснень дослідники називають розширення капілярів — дрібних кровоносних судин під нігтем. Унаслідок цього збільшується кровотік, що й може надавати лунулі червонуватого відтінку.

Автори огляду пропонують лікарям простий тест: натиснути на червону лунулу. Якщо причиною є розширення капілярів, під тиском вона має побіліти. Така реакція може вказувати на зміни у судинній системі, які потребують подальшої уваги.

Дослідники зазначають, що лунули можуть змінюватися не лише на червоний колір. Наприклад, синюватий відтінок пов’язували з діабетом, а коричневий — із захворюваннями нирок.

Водночас автори наголошують: зміна кольору лунули сама по собі не є діагнозом. Однак, якщо червонуваті ділянки з’явилися на кількох нігтях, це може бути приводом для медичного обстеження.

«З огляду на рідкісність цього явища його потенційне діагностичне значення часто залишається поза увагою», — зазначають науковці.

Вони рекомендують лікарям, виявивши червоні лунули, враховувати можливий зв’язок із системними або дерматологічними захворюваннями.

«Ця малопомітна клінічна ознака може сприяти ранньому виявленню та ідентифікації значущого системного захворювання», — підсумовують дослідники.

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