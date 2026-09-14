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- Шоу-бізнес
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Як Сильвестр Сталлоне виборов роль, що змінила його життя: вийшов трейлер байопіку "Я — Роккі"
Стрічка про створення культової спортивної драми «Роккі» з’явиться в українських кінотеатрах вже цього листопада.
Байопік «Я — Роккі», присвячений історії створення легендарного фільму «Роккі» та початку великої кар’єри Сильвестра Сталлоне, вийде в український прокат 19 листопада 2026 року. У Мережі з’явився локалізований трейлер картини.
Прем’єру приурочили до 50-річчя виходу оригінальної спортивної драми «Роккі», яка з’явилася на екранах 1976 року.
Новий фільм покаже, як тоді ще нікому не відомий актор написав сценарій про боксера-аутсайдера Роккі Бальбоа та вступив у боротьбу з голлівудською системою за право самому зіграти головну роль.
На той час 29-річний Сталлоне лише починав акторську кар’єру. Він мав частково паралізоване обличчя та дефект мовлення, а сценарій «Роккі» став для нього шансом здійснити прорив у кіно.
Коли текстом зацікавилися голлівудські продюсери, Сталлоне категорично відмовився продавати права без умови, що саме він виконає роль Роккі Бальбоа. Актор відхилив пропозиції на сотні тисяч доларів і зрештою домігся свого. Фільм зняли з бюджетом менш ніж один мільйон доларів.
Після прем’єри «Роккі» став справжнім кінематографічним феноменом. Стрічка зібрала у світовому прокаті понад 220 мільйонів доларів і отримала три премії «Оскар», зокрема в головній категорії — «Найкращий фільм».
Молодого Сильвестра Сталлоне у байопіку зіграв Ентоні Іпполіто, відомий за серіалом «Пропозиція». Образ Карла Везерса — майбутнього виконавця ролі Аполло Кріда — втілив Стефан Джеймс.
Також у фільмі знялися Анна-Софія Робб, Метт Діллон, Пі Джей Бірн, Трейсі Леттс і Джей Дюпласс. Режисером і продюсером картини виступив володар «Оскара» Пітер Фарреллі, який працював над фільмом «Зелена книга».
«Я — Роккі» стане історією не лише про народження культової спортивної драми, а й про наполегливість людини, яка не погодилася на відмову та продовжила боротися за власну мрію.