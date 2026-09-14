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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
132
Час на прочитання
2 хв

Як Сильвестр Сталлоне виборов роль, що змінила його життя: вийшов трейлер байопіку "Я — Роккі"

Стрічка про створення культової спортивної драми «Роккі» з’явиться в українських кінотеатрах вже цього листопада.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Сильвестр Сталлоне

Сильвестр Сталлоне / © Associated Press

Байопік «Я — Роккі», присвячений історії створення легендарного фільму «Роккі» та початку великої кар’єри Сильвестра Сталлоне, вийде в український прокат 19 листопада 2026 року. У Мережі з’явився локалізований трейлер картини.

Прем’єру приурочили до 50-річчя виходу оригінальної спортивної драми «Роккі», яка з’явилася на екранах 1976 року.

Сильвестр Сталлоне, який перебуває у Філадельфії на світовій прем’єрі фільму «Роккі 2», зображений на стадіоні «Ветеранс» у червні 1979 року під час передматчового шоу / © Associated Press

Сильвестр Сталлоне, який перебуває у Філадельфії на світовій прем’єрі фільму «Роккі 2», зображений на стадіоні «Ветеранс» у червні 1979 року під час передматчового шоу / © Associated Press

Сильвестр Сталлоне у липні 1982 року / © Associated Press

Сильвестр Сталлоне у липні 1982 року / © Associated Press

Новий фільм покаже, як тоді ще нікому не відомий актор написав сценарій про боксера-аутсайдера Роккі Бальбоа та вступив у боротьбу з голлівудською системою за право самому зіграти головну роль.

Сильвестр Сталлоне у січні 2007 року у Парижі під час промокампанії шостої частини саги «Роккі Бальбоа» / © Associated Press

Сильвестр Сталлоне у січні 2007 року у Парижі під час промокампанії шостої частини саги «Роккі Бальбоа» / © Associated Press

На той час 29-річний Сталлоне лише починав акторську кар’єру. Він мав частково паралізоване обличчя та дефект мовлення, а сценарій «Роккі» став для нього шансом здійснити прорив у кіно.

Сильвестр Сталлоне під час світової прем'єри фільму "Роккі 2" у червні 1979 року / © Associated Press

Сильвестр Сталлоне під час світової прем'єри фільму "Роккі 2" у червні 1979 року / © Associated Press

Коли текстом зацікавилися голлівудські продюсери, Сталлоне категорично відмовився продавати права без умови, що саме він виконає роль Роккі Бальбоа. Актор відхилив пропозиції на сотні тисяч доларів і зрештою домігся свого. Фільм зняли з бюджетом менш ніж один мільйон доларів.

Сильвестр Сталлоне під час знімань фільму «Роккі Бальбоа» у грудні 2005 року / © Associated Press

Сильвестр Сталлоне під час знімань фільму «Роккі Бальбоа» у грудні 2005 року / © Associated Press

Після прем’єри «Роккі» став справжнім кінематографічним феноменом. Стрічка зібрала у світовому прокаті понад 220 мільйонів доларів і отримала три премії «Оскар», зокрема в головній категорії — «Найкращий фільм».

Співпродюсери фільму «Роккі» Ірвін Вінклер та Роберт Чартофф із Сильвестром Сталлоне після отримання премії «Оскар» за найкращий фільм. Лос-Анджелес, березень 1977 року / © Associated Press

Співпродюсери фільму «Роккі» Ірвін Вінклер та Роберт Чартофф із Сильвестром Сталлоне після отримання премії «Оскар» за найкращий фільм. Лос-Анджелес, березень 1977 року / © Associated Press

Молодого Сильвестра Сталлоне у байопіку зіграв Ентоні Іпполіто, відомий за серіалом «Пропозиція». Образ Карла Везерса — майбутнього виконавця ролі Аполло Кріда — втілив Стефан Джеймс.

Кадр з фільму «Я — Роккі»

Кадр з фільму «Я — Роккі»

Також у фільмі знялися Анна-Софія Робб, Метт Діллон, Пі Джей Бірн, Трейсі Леттс і Джей Дюпласс. Режисером і продюсером картини виступив володар «Оскара» Пітер Фарреллі, який працював над фільмом «Зелена книга».

Сильвестр Сталлоне позує перед статуєю Роккі у Філадельфійському художньому музеї на фотосесії з нагоди прокампанії фільму «Крід II» у Філадельфії у квітні 2018 року / © Associated Press

Сильвестр Сталлоне позує перед статуєю Роккі у Філадельфійському художньому музеї на фотосесії з нагоди прокампанії фільму «Крід II» у Філадельфії у квітні 2018 року / © Associated Press

«Я — Роккі» стане історією не лише про народження культової спортивної драми, а й про наполегливість людини, яка не погодилася на відмову та продовжила боротися за власну мрію.

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