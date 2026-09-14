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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
41
Час на прочитання
1 хв

Заручини принцеси Ганноверської: який вигляд має каблучка майбутньої нареченої з незвичайним каменем

Принцеса Ганноверська Олександра минулого тижня оголосила про свої заручини з Беном Сільвестром Штраутманном.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Олександра

Принцеса Олександра

Бен і Олександра зустрічалися десять років, перш ніж чоловік освідчився своїй коханій.

Бен Сільвестр Штраутманн та принцеса Олександра

Бен Сільвестр Штраутманн та принцеса Олександра

Він подарував принцесі Ганноверській каблучку з ефектним діамантом фантазійного жовтого огранювання «кушон», оточену двома прозорими діамантами, які додають симетрії та посилюють колірний контраст.

Принцеса Олександра

Принцеса Олександра

Виріб закріплений на тонкій смужці білого металу, а оправа привертає всю увагу до центрального каменю.

Принцеса Олександра

Принцеса Олександра

Такий класичний дизайн ювелірної прикраси, який ще більше підкреслюється розміром і кольором головного діаманта, красується на пальці дочки принцеси Кароліни Монакської.

Принцеса Олександра

Принцеса Олександра

Раніше ми показували, хто в британській королівській родині носить заручальні каблучки з діамантами.

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