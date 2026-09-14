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Заручини принцеси Ганноверської: який вигляд має каблучка майбутньої нареченої з незвичайним каменем
Принцеса Ганноверська Олександра минулого тижня оголосила про свої заручини з Беном Сільвестром Штраутманном.
Бен і Олександра зустрічалися десять років, перш ніж чоловік освідчився своїй коханій.
Він подарував принцесі Ганноверській каблучку з ефектним діамантом фантазійного жовтого огранювання «кушон», оточену двома прозорими діамантами, які додають симетрії та посилюють колірний контраст.
Виріб закріплений на тонкій смужці білого металу, а оправа привертає всю увагу до центрального каменю.
Такий класичний дизайн ювелірної прикраси, який ще більше підкреслюється розміром і кольором головного діаманта, красується на пальці дочки принцеси Кароліни Монакської.
Раніше ми показували, хто в британській королівській родині носить заручальні каблучки з діамантами.