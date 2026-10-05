Племінниця князя Монако - Шарлотта Казірагі - розійшлася з бойфрендом

Шарлотта Казірагі / © Getty Images

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Дочка принцеси Кароліни Монакської знову вільна після розставання з письменником Ніколя Матьє. Незважаючи на спільні інтереси, схоже, їхні плани на майбутнє не співпадали.

Шарлотта та Ніколя розійшлися після майже двох років стосунків. Про це ексклюзивно повідомило видання Voici. За даними видання, причиною розриву стала принципова невідповідність їхніх планів на майбутнє, особливо щодо можливості завести дитину.

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Шарлотта Казірагі та Ніколя Матьє / © Getty Images

Стосунки, які трималися в найсуворішій таємниці, від початку всіх здивували, і незабаром з'явилися перші фотографії, що підтверджують їхній роман.

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Переломним моментом стало бажання Шарлотти знову стати матір'ю. Вона вже має двох синів: Рафаеля, який народився 2013 року від стосунків з Гадом Ельмалехом, і Бальтазара, який народився 2018 року у шлюбі з Димитрієм Рассамом. Казірагі не виключала можливості народження ще однієї дитини, але Матьє, батько 13-річного сина, схоже, не був схильний повторювати цей досвід. Ця відмінність поступово руйнувала відносини, доки не перетворилася на важкопереборну несумісність.

Шарлотта Казірагі / © Getty Images

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