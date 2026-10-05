ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
51
Час на прочитання
1 хв

У блискучому луку з паєтками: принцеса Марія-Олімпія відвідала показ Valentino

Грецька принцеса Марія-Олімпія відвідала показ колекції Valentino у Парижі.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Принцеса Марія-Олімпія

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія приїхала на показ Valentino під час Тижня моди prêt-à-porter сезону весна-літо 2027, що триває у французькій столиці.

Одягнена Марія-Олімпія була в блузку з об'ємними рукавами, прикрашену паєтками та мініспідницю у поєднанні з білими шкіряними гостроносими туфлями на підборах, доповненими металевими заклепками. Її світле волосся було розпущене і укладене легкими хвилями, принцеса також зробила легкий макіяж на обличчі і одягла сонцезахисні окуляри прямокутної форми в чорній оправі.

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Раніше принцеса Марія-Олімпія відвідувала показ колекції Burberry сезону літо 2027 у рамках Лондонського тижня моди, що пройшов у коледжі мистецтв Челсі.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie