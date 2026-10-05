У блискучому луку з паєтками: принцеса Марія-Олімпія відвідала показ Valentino

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

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Принцеса Марія-Олімпія приїхала на показ Valentino під час Тижня моди prêt-à-porter сезону весна-літо 2027, що триває у французькій столиці.

Одягнена Марія-Олімпія була в блузку з об'ємними рукавами, прикрашену паєтками та мініспідницю у поєднанні з білими шкіряними гостроносими туфлями на підборах, доповненими металевими заклепками. Її світле волосся було розпущене і укладене легкими хвилями, принцеса також зробила легкий макіяж на обличчі і одягла сонцезахисні окуляри прямокутної форми в чорній оправі.

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Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Раніше принцеса Марія-Олімпія відвідувала показ колекції Burberry сезону літо 2027 у рамках Лондонського тижня моди, що пройшов у коледжі мистецтв Челсі.

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