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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Принца Гаррі та Меган Маркл заскочили дорогою до британського пабу

Меган Маркл і принц Гаррі вирушили в паб на обід.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принц Гаррі та Меган Маркл

Принц Гаррі і Меган Маркл / © Getty Images

Герцог та герцогиня Сассекські вперше були помічені разом у Великій Британії після переїзду своєї сім'ї у серпні.

На фотографіях, опублікованих газетою The Sun у п'ятницю, 2 жовтня, пара тримається за руки, прямуючи напередодні до пабу The Falkland Arms у Котсуолдсі.

Обидва були одягнені в повсякденний одяг для обіду: Меган була в сонцезахисних окулярах, чорному светрі, темних штанях та білих кросівках. Принц Гаррі, тим часом, був у джинсах, сонцезахисних окулярах, осінній куртці та бейсболці пожежної служби Санта-Барбари – відсилання до будинку пари в Каліфорнії.

Як пише видання на обід Меган замовила тріску в пивному клярі без глютена з картоплею фрі, гороховим пюре та соусом тартар, а принц Гаррі — пиріг з куркою, шинкою та цибулею-пореєм, сезонною зеленню, картопляним пюре та підливою.

Меган і Гаррі / © Getty Images

Меган і Гаррі / © Getty Images

«Тут до всіх ставляться як до королівських осіб — не має значення, хто ти. Нам пощастило, що до нас приїжджає багато різних людей і до всіх ставляться як до місцевих. Коли Гаррі та Меган приїжджали, вони поводилися як місцеві жителі», - розповіло джерело.

Нагадаємо, раніше принц Гаррі здійснив низку публічних виступів, включаючи галавечір на підтримку України, а Меган зустрічала у їхньому новому будинку подругу з Каліфорнії.

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