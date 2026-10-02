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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
321
Час на прочитання
2 хв

Меган Маркл несподівано випустила адвент-календар, який вже критикують

Меган Маркл уже готується до зимових свят і заявила, що випустила різдвяний календар As ever Advent, на якому зображено їхній будинок в Каліфорнії, прикрашений до Різдва.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Меган Маркл

Меган Маркл / © instagram.com/aseverofficial

Бренд As ever герцогині Сассекської та лос-анджелеський виробник шоколаду Compartés представили лімітований різдвяний календар 1 жовтня.

Календар вартістю 148 доларів включає 24 цукерки зі смаками полуниці, малини, ожини та апельсинового мармеладу, а також спеціальну цукерку з квітковим посипанням.

У різдвяному календарі є кілька особистих деталей від Меган Маркл, зокрема цифри, намальовані її власним почерком з використанням їстівного золотого блиску.

Герцогиня поділилася відео про календар у Instagram сторіз.

Відео Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Крім того, оформлення різдвяного календаря натхнено будинком та садом Меган та принца Гаррі у Монтесіто, де вони прожили шість років. Втім, підписники незадоволені та критикують герцогиню за те, що вартість календаря значно підвищена.

«У королівській крамниці продається різдвяний календар за 12 фунтів, і весь прибуток йде на благодійність. Меган продає такий самий календар за 150 доларів. Ось чому вони ніколи не пустять Гаррі та Меган назад у сім'ю», або інший користувач пише: «Я не думаю, що багато хто це купить. А якщо розкуплять, то тільки тому, що її багаті друзі намагаються врятувати її від повної ганьби».

Коробка з відділеннями для кожної цукерки, схоже, зображує їхній будинок у США, прикрашений на Різдво: гірляндами, вогнями та вінком на дверях. На зображенні навіть видно дві пальми на задньому плані — деталь, яка, за словами Меган, привернула їхню увагу під час першого огляду будинку, — і кури, що гуляють, символізують врятованих тварин, які живуть на їхній території.

Меган Маркл / © instagram.com/aseverofficial

Меган Маркл / © instagram.com/aseverofficial

Хоча герцог і герцогиня Сассекські на тривалий період повернулися до Великої Британії, а їхні двоє дітей, принц Арчі та принцеса Лілібет навчаються у британській школі — вони збережуть свій будинок у Каліфорнії, а також ще один будинок у Португалії.

Меган і Гаррі повернулися до Британії / © Getty Images

Меган і Гаррі повернулися до Британії / © Getty Images

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