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- Категорія
- Шоу-бізнес
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Модель Міранда Керр ефектно повернулася на подіум після 9-річної перерви
Зірка здивувала шанувальників та гостей модного показу, з’явившись на подіумі.
43-річна австралійська модель, колишня «ангел» Victoria’s Secret та бізнесвумен — Міранда Керр — несподівано повернулася на подіум після майже десятирічної перерви. Австралійська супермодель взяла участь у показі Stella McCartney весна-літо 2027, який відбувся в рамках Тижня моди в Парижі.
Востаннє Керр виходила на подіум у червні 2017 року. Після весілля з мільярдером Еваном Шпігелем Міранда Керр поставила в пріоритет сім’ю та виховання дітей, а також зосередилася на розвитку власного косметичного бренду Kora Organics. Тому в останні роки модель значно скоротила свою діяльність у модній індустрії.
А тепер вона знову з’явилася перед публікою в ефектному образі, продемонструвавши підтягнуту фігуру.
Міранда була одягнена у довгу сукню ніжного м’ятно-сірого відтінку. Наряд із драпіруванням на талії та об’ємними плечима мав вирізи з боків, які повністю оголювали талію. Образ був виконаний у морській естетиці, яка стала однією з ключових тем колекції Stella McCartney.
Образ моделі доповнювали клатч із пітоновим принтом і прозорі босоніжки на танкетці. А її волосся було зібране у високу тугу косу.
Вихід Керр став одним із найяскравіших моментів показу. Разом із нею на подіум вийшли інші відомі моделі, зокрема Карлі Клосс та Ембер Валлетта.
Зазначимо, серед гостей показу була ще одна відома модель — італійка Б’янка Балті. Вона прийшла на модний захід у рожевій сукні та з новою зачіскою.