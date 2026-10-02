Модель Миранда Керр эффектно вернулась на подиум после 9-летнего перерыва

Миранда Керр / © Associated Press

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43-летняя австралийская модель, бывший «ангел» Victoria’s Secret и бизнесвумен — Миранда Керр — неожиданно вернулась на подиум после почти десятилетнего перерыва. Австралийская супермодель приняла участие в показе Stella McCartney весна-лето 2027, который состоялся в рамках Недели моды в Париже.

Последний раз Керр выходила на подиум в июне 2017 года. После свадьбы с миллиардером Эваном Шпигелем Миранда Керр поставила в приоритет семью и воспитание детей, а также сосредоточилась на развитии собственного косметического бренда Kora Organics. Поэтому в последние годы модель значительно сократила работу в фэшн-индустрии.

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Теперь же она вновь предстала перед публикой в эффектном образе, продемонстрировав подтянутую фигуру.

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Миранда Керр / © Associated Press

Миранда была одета в длинное платье нежного мятно-серого оттенка. Наряд с драпировкой на талии и объемными плечами имел вырезы по бокам, полностью открывавшие талию. Образ был выполнен в морской эстетике, которая стала одной из ключевых тем коллекции Stella McCartney.

Миранда Керр / © Associated Press

Образ модели дополняли клатч с питоновым принтом и прозрачные босоножки на танкетке. А ее волосы были собраны в высокую тугую косу.

Выход Керр стал одним из самых заметных моментов показа. Вместе с ней на подиум вышли другие известные модели, в том числе Карли Клосс и Эмбер Валлетта.

Отметим, среди гостей на показе была еще одна известная модель — итальянка Бьянка Балти. Она пришла на фэшн-мероприятие в розовом платье и с новой стрижкой.

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