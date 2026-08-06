Миранда Керр развеяла миф о «зеленой» диете моделей и рассказала, что ест на самом деле

Миранда Керр / © Associated Press

Реклама

43-летняя австралийская модель, бывший «ангел» Victoria’s Secret и бизнесвумен — Миранда Керр — в одном из недавних выпусков подкаста Кристин Каваллари «Let’s Be Honest» рассказала о своем питании — и оно основано не столько на привычном рецепте из зеленых соков и капусты, сколько на животном белке, корнеплодах и нескольких неожиданных исключениях.

Каждое утро Керр начинает со стакана сока нони и чашки чая из корня алтея, которые, по ее словам, помогают поддерживать здоровье кишечника. Затем она выпивает кофе с кокосовым молоком и кленовым сиропом, а также съедает немного кокосового йогурта с медом и бананом.

Реклама

Главный прием пищи утром — богатый белком завтрак. Вместо привычных многим яиц модель выбирает мясо: оленину, бизона, ягнятину или индейку. При этом Миранда подчеркивает, что предпочитает мясо животных, выращенных на свободном выпасе, и избегает продукции промышленного производства.

Реклама

Миранда Керр / © Instagram Миранды Керр

Из рациона модель полностью исключила молочные продукты, пшеницу, яйца, хлеб, рис, а также некоторые листовые овощи, в частности шпинат и кейл. Кроме того, она отказалась от суши, объяснив это опасениями из-за возможных паразитов в сырой рыбе. В качестве альтернативы модель иногда выбирает икру, считая ее более безопасным продуктом.

В качестве источников углеводов Керр предпочитает овощи — тыкву, морковь и пастернак. Для приготовления блюд использует только кокосовое или авокадовое масло, а оливковое добавляет исключительно в холодные блюда и салаты.

Несмотря на строгие ограничения, супермодель признается, что ее главная цель — не стройная фигура, а хорошее самочувствие, энергия и долголетие. Помимо питания, важной частью ее образа жизни остаются ежедневные медитации, которым она уделяет приоритетное внимание даже чаще, чем тренировкам.

Ранее, напомним, 61-летняя модель Паулина Поризкова раскрыла секрет своей идеальной фигуры.

Реклама

Новости партнеров