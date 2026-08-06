Мышь / © pexels.com

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Если вы устали от мышей и крыс в подвале или на чердаке, попробуйте простой и проверенный домашний метод с использованным кошачьим наполнителем, который напугает грызунов запахом хищника.

Об этом пишет Blikk.

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Как приготовить домашнее средство для отпугивания грызунов?

Этот способ основан на том, что мыши и крысы обладают чрезвычайно чувствительным обонянием и хорошо распознают запах хищников, в частности кошек. Именно поэтому они часто избегают мест, где ощущают такой аромат.

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Чтобы воспользоваться этим методом, достаточно насыпать немного использованного кошачьего наполнителя в старый носок или небольшой тканевый мешочек и крепко завязать его, чтобы содержимое не высыпалось. После этого такие мешочки следует разложить в местах, где, скорее всего, могут появиться грызуны.

В частности, их можно оставить:

на чердаке;

в подвале;

в гараже;

у компостной кучи;

рядом с щелями и отверстиями, через которые мыши или крысы могут проникать в дом.

Запах следует периодически обновлять

Впоследствии запах использованного наполнителя становится менее интенсивным, поэтому для сохранения эффективности его советуют менять каждые несколько дней.

Как еще можно отпугнуть мышей и крыс?

Если грызуны уже поселились в жилище, одного такого домашнего метода, вероятнее всего, будет недостаточно. Дополнительно рекомендуется закрыть все возможные пути проникновения, хранить продукты в недоступных для вредителей местах и убрать источники пищи, которые могут привлекать мышей и крыс.

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При сильном заражении помещения может возникнуть необходимость в установке ловушек или обращении к специалистам по дератизации.

Использованный кошачий наполнитель следует рассматривать только как вспомогательное средство, ведь его эффективность подтверждается не в каждом случае.

К слову, для защиты курятника от грызунов и тараканов герметично закройте щели, натяните металлическую сетку и поднимите кормушки выше. Разложите сухие травы (мяту, полынь, чернобрывцы), а наружные щели обработайте уксусом или керосином, безопасно размещая ловушки вне досягаемости птицы.

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