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Насыпьте это в носок — и мыши убегут навсегда: полезный лайфхак
Заставить грызунов самостоятельно покинуть ваш дом можно и без использования опасной химии.
Если вы устали от мышей и крыс в подвале или на чердаке, попробуйте простой и проверенный домашний метод с использованным кошачьим наполнителем, который напугает грызунов запахом хищника.
Об этом пишет Blikk.
Как приготовить домашнее средство для отпугивания грызунов?
Этот способ основан на том, что мыши и крысы обладают чрезвычайно чувствительным обонянием и хорошо распознают запах хищников, в частности кошек. Именно поэтому они часто избегают мест, где ощущают такой аромат.
Чтобы воспользоваться этим методом, достаточно насыпать немного использованного кошачьего наполнителя в старый носок или небольшой тканевый мешочек и крепко завязать его, чтобы содержимое не высыпалось. После этого такие мешочки следует разложить в местах, где, скорее всего, могут появиться грызуны.
В частности, их можно оставить:
на чердаке;
в подвале;
в гараже;
у компостной кучи;
рядом с щелями и отверстиями, через которые мыши или крысы могут проникать в дом.
Запах следует периодически обновлять
Впоследствии запах использованного наполнителя становится менее интенсивным, поэтому для сохранения эффективности его советуют менять каждые несколько дней.
Как еще можно отпугнуть мышей и крыс?
Если грызуны уже поселились в жилище, одного такого домашнего метода, вероятнее всего, будет недостаточно. Дополнительно рекомендуется закрыть все возможные пути проникновения, хранить продукты в недоступных для вредителей местах и убрать источники пищи, которые могут привлекать мышей и крыс.
При сильном заражении помещения может возникнуть необходимость в установке ловушек или обращении к специалистам по дератизации.
Использованный кошачий наполнитель следует рассматривать только как вспомогательное средство, ведь его эффективность подтверждается не в каждом случае.
К слову, для защиты курятника от грызунов и тараканов герметично закройте щели, натяните металлическую сетку и поднимите кормушки выше. Разложите сухие травы (мяту, полынь, чернобрывцы), а наружные щели обработайте уксусом или керосином, безопасно размещая ловушки вне досягаемости птицы.