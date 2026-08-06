Бывший посол Украины в США Ольга Стефанишина

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Бывшого посла Украины в США Ольгу Стефанишину подозревают в незаконном обогащении и недекларировании. Новое подозрение касается трех эпизодов. В четверг, 6 августа, ей объявили меру пресечения в виде залога 6 миллионов гривен.

Что известно о новых подозрениях и по каким делам еще проходит Стефанишин — читайте в материале ТСН.ua.

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Подруга купила две квартиры в новостройке

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Рыбалкин сообщил, что Стефанишин подозревается в незаконном обогащении на 13,9 миллиона гривен. Она вроде бы поручила своей подруге купить в июне-июле 2024 года две квартиры в ЖК «Файна Таун», пишет hromadske.

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По данным следствия, бывшая посол через третье лицо дала 6,9 миллиона гривен на квартиры, а затем еще почти 100 тысяч долларов наличными на ремонт. Следователи утверждают, что именно она владела и распоряжалась квартирами. В частности, она давала поручение платить там коммуналку.

Также у Стефанишиной якобы нашли наличные деньги, которые были назначены на лечение родственников, авиабилеты и аренду другой квартиры по улице Ярославов Вал.

«Что касается авиабилетов, действительно, можно сказать, что членам Кабмина компенсировались эти расходы, но мы видим, что эти расходы заходили на карту, а с карты полтора года наличных никто не снимает. И несмотря на то, что официальные доходы 3,7 миллиона гривен, расходы по карточке — 4,3 миллиона», — сказал прокурор.

Адвокат экс-посла заявил, что нет прямых доказательств, что она поручила своей близкой подруге Татьяне купить ей две квартиры. По его словам, Стефанишина работала на руководящих должностях в разных бизнесах компаниях, поэтому имела достаточно средств на покупку этих квартир.

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Их переписку со Стефанишиной о ремонте в этих квартирах адвокат объяснил «их близкими отношениями».

Автомобиль и квартира за три миллиона

Кроме того, есть подозрения против Стефанишиной по поводу двух эпизодов недекларирования. В ее декларацию не попал автомобиль «Мерседес», которым пользовалась подозреваемая с 2021 года — еще до назначения на должность в США.

Также в декларацию не попал факт проживания и пользования жильем родителей по ЖК «Львовская площадь». Квартира оценена в 3 миллиона гривен.

По словам адвоката, нет прямых доказательств пользования квартирой родителей. Он уверяет, что подозреваемая якобы декларировала ее в другой период.

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Также защитник отверг заявления по поводу недекларирования «Мерседесом». Как пояснил адвокат, для декларирования автомобиля им нужно пользоваться более полугода, в то время как Стефанишина, мол, делала это всего 15 дней.

«Прокурор пытается скрыть пробелы тщательным исследованием переписки моей клиентки, чтобы создать информационную манипуляцию», — сказал адвокат.

НАБУ и САП обнародовали детали подозрения Стефанишиной

В четверг, 6 августа, НАБУ и САП обнародовали детали подозрения Стефанишиной. Правоохранители подозревают бывшого дипломата в незаконном обогащении более чем на 13,9 млн грн и недостоверном декларировании.

В НАБУ уверяют, что в ее собственности находились две квартиры в ЖК «Файна Таун», зарегистрированные на подругу. Их стоимость составляет почти 11 млн грн. Также, по их информации, в использовании находятся:

квартира в столичном ЖК бизнес-класса «Львовская площадь», зарегистрированная на мать;

паркоместо и несколько нежилых помещений в этом же ЖК, зарегистрированные на отца;

автомобиль Mercedes-Benz GLC 220 d, зарегистрированный на подчиненного.

По информации НАБУ, это имущество не было задекларировано.

Также следствие установило, что Стефанишин хотел купить дом под Киевом ориентировочно за 550 тыс. дол. США. Да, 250 тыс. дол. США должны были быть уплачены наличными, а остальная сумма — путем передачи продавцу двух квартир в ЖК «Файна Таун».

«Однако от соглашения чиновник отказалась, вероятно, из-за назначения на дипломатическую должность за границей», — говорится в заявлении.

Между тем, следователи считают, что официальные доходы не позволяли ей приобрести такое имущество, поскольку в период с начала 2024 года по середину 2025 года она заработала около 3,7 млн грн. Однако только с ее банковских счетов было израсходовано ориентировочно 4,2 млн грн.

«Дело Лукаш» — соратницы Януковича: что еще инкриминируют бывшему послу

Стефанишин также фигурирует в так называемом «деле Лукаш» — соратница Януковича — о завладении 2,52 млн грн. Эта история длится более 10 лет — с 2014 года. НАБУ и САП объявили ей подозрение по поводу растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением по ч.5 ст.191 УКУ.

По версии обвинения, в 2013–2014 годах чиновники Минюста, среди которых была тогдашняя министерша юстиции Елена Лукаш, завладели примерно 2,5 млн грн, выделенными на закупку исследований адаптации украинского законодательства к законодательству ЕС.

Среди обвиняемых также Ольга Стефанишина, которая в то время возглавляла профильное подразделение Минюста. Ее обвиняют в завладении бюджетными средствами, выделенными на адаптацию украинского законодательства к законодательству ЕС.

Журналист Bihus.Info Даниил Мокрик еще в 2020 году рассказал, что Стефанишина подписывала документы по тендеру. Следствие по делу завершили и в 2019 году передали его в Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Производство сейчас находится на рассмотрении ВАКС.

Сама Стефанишина, комментируя это подозрение, заявила, что это дело тянется с 2014 года, когда был инициирован ряд уголовных дел в отношении чиновников времен Януковича. Как тогда она объяснила, что ей инкриминируют то, что она как руководитель подразделения, отвечавшего за европейскую интеграцию, инициировала проведение этих исследований. И они были проведены, опубликованы и проанализированы министерствами».

Тогда чиновник заверила, что способствовала следствию, предоставляла все документы и все факты.

Стефанишиной объявили подозрение

6 августа судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) объявил меру пресечения экс-послу Украины в США Ольге Стефанишиной в виде залога 6 миллионов гривен.

Прокуратура САП просила назначить экс-послу залог в размере 13,3 млн. гривен. Адвокат чиновницы требовала уменьшить сумму залога до 10 миллионов гривен.

Комментируя решение суда, бывший посол заявила, что не располагает такими средствами, чтобы внести залог за себя, но будет искать.

«У меня нет ни 13, ни 6 млн грн, но я буду искать эти средства, чтобы иметь возможность внести залог», — сказала она после суда для журналистов.

Увольнения и подозрения Стефанишиной — что известно

Напомним, до объявления новых подозрений президент Владимир Зеленский уволил Стефанишину с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенных Штатах Америки.

А 5 августа, по информации Центра противодействия коррупции, НАБУ и САП сообщили Ольге Стефанишиной подозрение, обвиняя ее в незаконном обогащении. По данным ГПК, бывшего посла подозревают в приобретении имущества «другими лицами, осуществлявшимися по поручению подозреваемой».

В четверг, 6 августа, экс-послу Украины в США Ольге Стефанишиной избрали меру пресечения в виде залога 6 миллионов гривен. Впрочем, по ее словам, у нее нет таких средств, но будет искать.

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