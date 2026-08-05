Стефанишина оказывала влияние на назначение главы НАПК — прокурор САП

Ольга Стефанишина / © Getty Images

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Бывшего вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министра юстиции Ольгу Стефанишину подозревают в незаконном влиянии на формирование конкурсной комиссии по отбору главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) с целью обеспечения назначения на эту должность заранее определенного лица.

Об этом в ходе судебного заседания заявил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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По словам прокурора, Стефанишина действовала совместно с государственным секретарем Министерства юстиции Александром Буханевичем.

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«Совместно с другими лицами оказывала незаконное влияние на лиц, принимающих решения, фактически на членов конкурсной комиссии, в отношении назначения руководителей правоохранительных органов и других органов государственной власти с целью обеспечения назначения на соответствующие должности заранее определенных лиц», — заявил прокурор.

Он утверждает, что речь идет, в частности, о конкурсе на замещение должности главы НАПК, который проходил с сентября 2023 года по февраль 2024 года.

«Г-жа Стефанишина, занимавшая должность вице-премьер-министра Украины, и Александр Буханевич, занимавший должность государственного секретаря Министерства юстиции, оказывали влияние на принятие решения… о назначении главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции», — отметил представитель САП.

Прокурор также заявил, что сторона обвинения считает эти утверждения подтвержденными материалами уголовного дела. По его словам, среди доказательств есть переписка государственного секретаря Министерства юстиции Александра Буханевича.

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Напомним, НАБУ и САП сообщили о предъявлении нового обвинения бывшему послу Украины в Соединенных Штатах Америки Ольге Стефанишиной. Ее подозревают в незаконном обогащении.

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