Так рис вы еще не смаковали: как дома приготовить знаменитый корейский бибимбап

Бибимбап / © Pixabay

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Бибимбап – это рисовая миска, в которой горячий рис сочетают с разными овощами, соусом и яйцом. Для домашней адаптации не требуется длинный перечень редких товаров: важнее приготовить составляющие раздельно, чтоб каждый сохранил свой вкус и текстуру.

В этом рецепте используем морковь, кабачок, шампиньоны, шпинат и огурец. Блюдо рассчитано на 4 порции и требует примерно 45 минут : около 15 минут уйдет на подготовку, еще 30 — на варку риса и приготовление овощей.

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ТСН.ua делится быстрым и вкусным рецептом.

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Что такое бибимбап и почему овощи готовят отдельно

Перед едой рис, овощи, яйцо и соус перемешивают в миске. Именно поэтому бибимбап можно гибко адаптировать к уже имеющимся продуктам.

Овощи готовят отдельно, а не вместе в одной сковороде. Так морковь не теряет текстуру через кабачок, грибы успевают подрумяниться, а шпинат не превращается в переваренную зелень. Огурец этой версии не обжаривают: его солят и отжимают от лишней влаги.

Ингредиенты на 4 порции

300 г риса;

1 средняя морковь;

1 кабачок;

200 г шампиньонов;

150-200 г свежего шпината;

1 огурец;

4 яйца;

2 зубчика чеснока;

3–4 столовых ложки кочуджана;

2–3 столовых ложки соевого соуса;

кунжутное масло – при наличии;

нейтральное растительное масло для жарки;

соль.

Количество соевого соуса и кочуджана регулируйте по своему вкусу. Кочуджан дает соусу характерную пряность, соленость и густую консистенцию, поэтому полностью заменять его кетчупом или обычным острым соусом не стоит, если хочется именно такого вкусового профиля.

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Как приготовить рис, овощи и соус.

Рис для бибимбапа лучше сварить немного посуше, чем для каши: в готовой миске он смешается с соками овощей и соусом. Промойте крупу, сварите до готовности по инструкции на упаковке и оставьте под крышкой на несколько минут.

Морковь нарежьте тонкой соломкой, кабачок – полукольцами или брусочками, а шампиньоны – ломтиками. Огурец тонко нашинкуйте, слегка посолите и оставьте на 10 минут. Затем хорошо отжмите руками или через чистое полотенце. В небольшом количестве масла поочередно обжарьте морковь, кабачок и шампиньоны. Не смешивайте их во время жарки: каждому овощу достаточно нескольких минут, чтобы он стал мягким, но не потерял текстуру. Шпинат прогрейте отдельно до того момента, когда он увядает. Добавьте измельченный чеснок и при желании несколько капель кунжутного масла. Для соуса смешайте кочуджан, соевый соус, чеснок и чуть-чуть кунжутного масла. Если смесь получилась слишком густой, разведите ее чайной ложкой воды.

Как собрать миску с яйцом

Разложите горячий рис в четыре миски. Сверху отдельными секторами выложите морковь, кабачок, шампиньоны, шпинат и огурец. Такая подача сохраняет контраст цвета и позволяет каждому самостоятельно перемешать составляющие.

Отдельно пожарьте яйца и положите по одному на каждую порцию. Добавьте соус и, если есть, посыпьте кунжутом. Перед едой перемешайте все вместе, чтобы желток, кочуджан и соки овощей равномерно укрыли рис.

Если вам нравятся азиатские сочетания риса, обратите внимание также на рецепт риса с морепродуктами в мисо-соусе , но не воспринимайте его как разновидность бибимбапа – это другое блюдо с другой основой соуса.

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Чем можно заменить ингредиенты

Бибимбап удобно готовить с сезонными овощами, но замены изменят текстуру и вкус готовой миски. Морковь можно дополнить сладким перцем, шампиньоны – вешенками, а шпинат – другой зеленью, которую быстро можно допустить на сковороде. Огурец лучше оставить свежим, чтобы в блюде был хрустящий компонент.

Если нет кунжутного масла, используйте нейтральное растительное или пропустите его. Кочуджан является ключевым для характерного соуса, поэтому без него получится просто острая миска риса, а не полная вкусовая замена корейского варианта.

Аллергены

В блюде есть соя и яйца , а кунжут может быть в кунжутном масле или посыпке. Соевый соус и кочуджан могут содержать глютен, поэтому при необходимости проверяйте маркировку на упаковке. Для безглютеновой версии выбирайте продукты соответствующей меткой.

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