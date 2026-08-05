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РФ хочет значительно нарастить производство баллистических ракет до зимы — Зеленский предупредил об опасности
Россия планирует существенно нарастить производство баллистических ракет до наступления холодов, предупредил Зеленский.
Президент Владимир Зеленский провел встречу с новым министром обороны Великобритании Весом Стритингом.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях.
Зеленский отметил, что этот визит проходит сразу после очередного российского удара. Он сообщил министру о последствиях этой атаки. Также Зеленский предупредил, что Россия хочет значительно нарастить производство баллистических ракет к зиме.
«Обсудили, как Великобритания может помочь Украине лучше защитить города и громады от таких баллистических угроз — на двустороннем и многостороннем уровне, — как она уже неоднократно делала, помогая с поставками дефицитного оборудования. В частности, обсудили возможности для сопроизводства некоторых видов вооружения — и у Великобритании, и Украины есть сильные возможности, проверенные войной», — сказал президент.
Также стороны обсудили санкции против российских предприятий, вовлеченных в производство баллистики.
Ранее в СМИ сообщалось, что Дональд Трамп отказал Украине в ракетах Patriot.
По данным Воздушных сил ВСУ, сегодня противник выпустил по Киеву 24 баллистических ракета, четыре противокорабельных ракеты и 115 беспилотников. Силам ПВО удалось сбить 98 дронов, однако ни одной из ракет перехватить не удалось.