РФ хочет значительно нарастить производство баллистических ракет до зимы — Зеленский предупредил об опасности

Владимир Зеленский с Весом Стритингом

Реклама

Президент Владимир Зеленский провел встречу с новым министром обороны Великобритании Весом Стритингом.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях.

Реклама

Зеленский отметил, что этот визит проходит сразу после очередного российского удара. Он сообщил министру о последствиях этой атаки. Также Зеленский предупредил, что Россия хочет значительно нарастить производство баллистических ракет к зиме.

Реклама

«Обсудили, как Великобритания может помочь Украине лучше защитить города и громады от таких баллистических угроз — на двустороннем и многостороннем уровне, — как она уже неоднократно делала, помогая с поставками дефицитного оборудования. В частности, обсудили возможности для сопроизводства некоторых видов вооружения — и у Великобритании, и Украины есть сильные возможности, проверенные войной», — сказал президент.

Также стороны обсудили санкции против российских предприятий, вовлеченных в производство баллистики.

Ранее в СМИ сообщалось, что Дональд Трамп отказал Украине в ракетах Patriot.

По данным Воздушных сил ВСУ, сегодня противник выпустил по Киеву 24 баллистических ракета, четыре противокорабельных ракеты и 115 беспилотников. Силам ПВО удалось сбить 98 дронов, однако ни одной из ракет перехватить не удалось.

Реклама

Новости партнеров