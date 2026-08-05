Не пускайте нищету в дом: чего никогда нельзя делать на пороге

Народные приметы предупреждают, чего нельзя делать на пороге

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С давних времен украинцы считали порог не просто частью здания, а сакральной границей между безопасным домашним уютом и непредсказуемым внешним миром. Именно поэтому с этим местом связано больше бытовых предрассудков и суровых предосторожностей, нарушение которых якобы может навлечь беду.

ТСН.ua собрал народные приметы и поверья, чего нельзя делать на пороге дома.

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Сакральное значение и европейские традиции

Исторически порог воспринимался как портал между миром живых и мертвых, ведь в языческие времена под ним часто хоронили прах предков-хранителей рода. Любое неосторожное топтание, сидение или стояние на этом месте, как отмечает Радио ТРЭК, считается неуважением к духам и может впустить в дом незваных гостей.

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Издание Interia Kobieta сообщает , что в польской культуре порог так же олицетворяет символическую границу между порядком и хаосом. Энергетический барьер рассекает поток общения между людьми, поэтому разговоры или объятия в дверях неизбежно приводят к непониманию и разрыву отношений.

Соседи-румыны тоже имеют очень интересные мистические ритуалы, связанные с защитой входа в жилище. Как пишет HotNews.ro, на Пасху там издавна заведено класть под порог кусочек железа, чтобы он надежно оберегал дом от любой нечистой силы и злых намерений.

Бытовая магия: уборка и финансы

Больше всего споров и нюансов вызывает процесс наведения чистоты у входной двери. Интересно, что во многих украинских семьях существует четкое логическое разделение: пол моют от угла к порогу, а вот заметают, напротив, от двери в центр комнаты.

Это объясняется давним правилом «не выносить сор из избы», который имеет не только переносной, но и прямой энергетический смысл. Заметая веником внутрь, хозяева сохраняют благосостояние и семейные тайны, тогда как мытье водой наружу символизирует вымывание всей грязи и болезней из дома.

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Финансовые вопросы также категорически запрещено решать на этом опасном рубеже. Если передавать деньги через порог, финансовый поток рассекается, деньги теряют свою ценность, а в семью быстро приходят долги и бедность.

Открытая без надобности дверь не только делает дом энергетически беззащитным, но и имеет вполне очевидное объяснение с точки зрения здравого смысла. Открытая дверь создает сквозняки, поэтому длительное стояние на входе может привести к простудам и выпускает драгоценное тепло из помещения, что особенно критично в холодное время года.

Как защитить дом от негатива

Чтобы превратить вход в свой дом в надежный щит, эксперты советуют всегда держать его в идеальной чистоте и не загромождать проход лишними вещами или грязной обувью. Положительную энергетику можно дополнительно усилить специальными оберегами, например классической подковой, которая подвешивается концами вверх для накопления счастья.

А лучшие индикаторы здоровой атмосферы – наши домашние любимцы. Если ваш кот или собака спокойно спит у входной двери, это считается прекрасной приметой, свидетельствующей об абсолютно чистой и безопасной энергетике всего дома.

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Напомним, у многих была ситуация, когда друзья или родственники восхищаются какой-то вещью в вашем доме, а в ответ возникает желание подарить ее. Однако народные приметы и поклонники фэн-шуй считают, что некоторые предметы лучше не отдавать чужим людям , ведь это якобы может повлиять на атмосферу в доме и благополучии семьи.

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