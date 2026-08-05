Тонкий слой или большие куски: сколько сливочного масла можно есть без вреда для здоровья

Почему новая мода на сливочное масло пугает диетологов / © pixabay.com

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Долгое время сливочное масло находилось в «черном списке» диетологов из-за высокого содержания насыщенных жиров и холестерина.

Издание Daily Mail собрало выводы ведущих экспертов о том, как сливочное масло на самом деле влияет на организм и сколько его можно потреблять без вреда для здоровья.

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Намазывать на тосты, растопить в соусах, вмешать в тесто для тортов — сливочное масло всегда было неотъемлемой частью кухни. Но в последнее время сливочное масло вышло из роли вспомогательного ингредиента и стало основным.

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В TikTok автор контента Мэри Алексис регулярно публикует видео, на которых она ест огромные кучи сливочного масла, покрытые глазурью, и эти видео набирают более десяти миллионов просмотров. А в Париже в июле открылся первый в мире «бар со сливочным маслом» Le Butter Shop, где покупатели могут отведать сливочное масло размером с буханку хлеба с разнообразными вкусами.

Но хотя мало кто из экспертов по питанию рекомендовал бы есть кусочки сливочного масла или добавлять его к утреннему кофе, что на самом деле произойдет, если регулярно употреблять масло в таких количествах?

По словам Софи Медлин, диетолога-консультанта CityDietitians, «нет ничего плохого в том, чтобы иногда смаковать высококачественное масло, но делать его звездой каждой трапезы — это совсем другая история».

«С точки зрения питания масло также вытесняет продукты, которые, как мы знаем, полезны для здоровья сердца, такие как овощи, бобовые, цельнозерновые продукты и источники ненасыщенных жиров», — говорит диетолог.

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В частности, Медлин отмечает, что тонкий слой масла на тост или бутерброд, или использование небольшого количества во время приготовления пищи вполне разумно.

«Проблема возникает, когда масло становится основным ингредиентом нескольких блюд каждый день — наибольшее беспокойство вызывает сердечно-сосудистое здоровье. Диета, постоянно содержащая много насыщенных жиров, может повысить уровень плохого холестерина, что является основным фактором риска сердечных приступов и инсультов», — объясняет эксперт.

Большое количество сливочного масла может способствовать чрезмерному потреблению калорий, увеличивая риск увеличения веса со временем. Типичный брусок сливочного масла весом 250 г содержит около 1860 калорий — почти целый дневной запас энергии для многих взрослых.

Он также содержит 130 г насыщенных жиров, что более чем в четыре раза превышает рекомендованную суточную норму для мужчин (30 г) и более чем в шесть раз превышает рекомендованную норму для женщин (20 г).

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Это не значит, что сливочное масло по своей сути вредно. Если употреблять его в умеренных количествах, оно может быть частью сбалансированного рациона и обеспечивает некоторые полезные питательные вещества. Однако эти питательные вещества можно получить из многих других продуктов, содержащих гораздо меньше насыщенных жиров.

А когда речь идет об альтернативах сливочному маслу, диетолог Медлин отмечает, что оливковое масло является лучшей заменой сливочного масла. По ее словам, замена насыщенных жиров, таких как сливочное масло, ненасыщенными жирами, такими как оливковое масло, связана с понижением уровня холестерина и уменьшением риска сердечных заболеваний.

В конце концов, когда дело доходит до масла, Медлин объясняет, что время от времени намазывать им тосты — это нормально.

«Если кто-то наслаждается большим количеством сливочного масла во время отпуска или в особом ресторане, это вряд ли окажет существенное влияние, если его обычный рацион сбалансирован. Проблема состоит в том, когда социальные сети поощряют случайное лакомство стать ежедневными привычками», — подытожила экспертка.

Ранее диетологи назвали 7 продуктов, которые следует есть каждый день для здоровья сердца и мозга.

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