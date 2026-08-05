Сердце мужчины не билось 45 минут: он рассказал, кого увидел после клинической смерти

Клиническая смерть / © Freepik

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Около 10–20 процентов людей, переживших клиническую смерть, возвращаются с историями о загробной жизни, и одним из таких случаев стал опыт американца Майка Маккинси, чье сердце остановилось на 45 минут.

Об этом сообщило издание Bored panda.

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Встреча с Иисусом и детали загробного мира

Майк Маккинси попал в больницу из-за острого аппендицита. По его словам, еще до введения анестезии он увидел, как в операционную дверь вошел Иисус.

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«Иисус прошел сквозь дверь операционной», — вспоминал он позже в подкасте, посвященном рассказам о загробной жизни.

В разговоре Майк описал Иисуса как физическое лицо в белой одежде с более темной кожей, короткой темно-коричневой бородой, волнистыми волосами и темно-зелено-голубыми глазами.

«Когда он подошел ближе ко мне, он протянул руку и сказал: „Я хочу ответить на твою молитву“. Я был очень смущен и подумал, что, должно быть, ушел, но взял его за руку», — рассказал мужчина.

После этого фигура привела его на холм, покрытый идеально ухоженной темно-зеленой травой, где чувства были настолько заострены, что он чувствовал каждую травинку. Впоследствии рассеялся ослепительный белый свет, открывая вид с пастельными цветами и гигантским городом под завесой тумана.

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По его словам, в центре города располагался огромный золотой купол с высокими белыми шпилями без крестов, а вдали виднелась гора с деревьями идеальной формы. Небо пылало яркими цветами без солнца, а затем наполнилось подвижными полосами света и теплом, после чего мужчина пришел в себя в отделении интенсивной терапии.

Научное объяснение подобных видений

Исследователи отмечают, что такие рассказы встречаются часто, однако у науки есть возможные объяснения подобных явлений. В частности, яркий белый свет связывают со сбоями в зрительной коре из-за нехватки кислорода, а ощущения покоя и эйфории — с выделением мозга эндорфинов для блокировки боли.

Кроме того, ученые предполагают, что мозг превращает хаотическую нейронную активность в знакомые символы и образы из собственной «картотеки», что объясняет появление религиозных фигур в соответствии с верованиями человека. В то же время исследователи отмечают, что наука объясняет только физиологические механизмы, но не может окончательно опровергнуть или подтвердить значение подобного опыта.

Напомним, американка, еоторая потеряла половину объема крови из-за осложнений после родов, подробно описала момент выхода души из тела и встречу с ослепительным светом.

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