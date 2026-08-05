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Категория
Мир
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Путин провел масштабные перестановки в армии РФ: кого устранили и назначили

Диктатор Кремля Владимир Путин назначил нового командующего Войсками беспилотных систем РФ.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Владимир Путин

Владимир Путин / © Associated Press

Российский диктатор Владимир Путин провел кадровые ротации и заменил командующих армейских группировок в Украине, назначив в частности руководителя войск беспилотных систем и переведя на другую должность фигуранта военных преступлений в Буче.

Об этом сообщили российские пропагандистские СМИ.

Изменения в руководстве группировок «Центр» и «Восток»

Согласно соответствующему указу, группировкой «Центр», действующей в северо-западной и центральной частях Донбасса, теперь вместо Валерия Солодчука будет командовать генерал-полковник Андрей Иванаев, ранее возглавлявший группировку «Восток».

В свою очередь, Валерий Солодчук, причастный к военным преступлениям в Буче, отстранен от управления войсками. Теперь он будет руководить объединенной Службой тыла Министерства обороны России.

В то же время командование группировкой «Восток», действующей на юге Донбасса, Владимир Путин поручил начальнику штаба этого же подразделения Петру Болгаеву.

Назначение в Войсках беспилотных систем и Минобороны РФ

Кроме того, Путин назначил командующим войсками беспилотных систем начальника штаба группировки «Центр» Дениса Лямина.

Также по решению министра обороны России Андрея Белоусова произошли другие кадровые перестановки. К примеру, генерал-полковник Александр Санчик будет отвечать за вопросы организации заказов на вооружение и технику.

А заместитель главы Минобороны РФ Алексей Криворучко получил должность ответственного за развитие перспективного вооружения, военной и спецтехники.

Война в Украине — последние новости

Напомним, Владимир Путин назначил командующим новых войск беспилотных систем генерал-полковника Дениса Лямина. Хотя по образованию он танкист, Путин назвал 47-летнего генерала одним из самых квалифицированных специалистов.

Ранее мы писали, из-за украинских ударов по нефтезаводам и новой стратегии США Россия оказалась в критическом состоянии. Сейчас она самая слабая за все время после распада СССР и стремительно теряет свою экономику и влияние в мире.

А в Newsweek считают, что диктатор Кремля Путин своей политикой и имперскими желаниями самостоятельно разрушил Россию.

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