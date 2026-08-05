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Путин провел масштабные перестановки в армии РФ: кого устранили и назначили
Диктатор Кремля Владимир Путин назначил нового командующего Войсками беспилотных систем РФ.
Российский диктатор Владимир Путин провел кадровые ротации и заменил командующих армейских группировок в Украине, назначив в частности руководителя войск беспилотных систем и переведя на другую должность фигуранта военных преступлений в Буче.
Об этом сообщили российские пропагандистские СМИ.
Изменения в руководстве группировок «Центр» и «Восток»
Согласно соответствующему указу, группировкой «Центр», действующей в северо-западной и центральной частях Донбасса, теперь вместо Валерия Солодчука будет командовать генерал-полковник Андрей Иванаев, ранее возглавлявший группировку «Восток».
В свою очередь, Валерий Солодчук, причастный к военным преступлениям в Буче, отстранен от управления войсками. Теперь он будет руководить объединенной Службой тыла Министерства обороны России.
В то же время командование группировкой «Восток», действующей на юге Донбасса, Владимир Путин поручил начальнику штаба этого же подразделения Петру Болгаеву.
Назначение в Войсках беспилотных систем и Минобороны РФ
Кроме того, Путин назначил командующим войсками беспилотных систем начальника штаба группировки «Центр» Дениса Лямина.
Также по решению министра обороны России Андрея Белоусова произошли другие кадровые перестановки. К примеру, генерал-полковник Александр Санчик будет отвечать за вопросы организации заказов на вооружение и технику.
А заместитель главы Минобороны РФ Алексей Криворучко получил должность ответственного за развитие перспективного вооружения, военной и спецтехники.
Война в Украине — последние новости
Напомним, Владимир Путин назначил командующим новых войск беспилотных систем генерал-полковника Дениса Лямина. Хотя по образованию он танкист, Путин назвал 47-летнего генерала одним из самых квалифицированных специалистов.
Ранее мы писали, из-за украинских ударов по нефтезаводам и новой стратегии США Россия оказалась в критическом состоянии. Сейчас она самая слабая за все время после распада СССР и стремительно теряет свою экономику и влияние в мире.
А в Newsweek считают, что диктатор Кремля Путин своей политикой и имперскими желаниями самостоятельно разрушил Россию.