Украинцы в августе празднуют Маковия, Спас и Успение / © Фото из открытых источников

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В последний месяц лета интернет-пространство традиционно переполняется статьями о праздновании трех Спасов, где подробно описываются запреты и список продуктов для освящения. Однако большинство этих народных названий являются более поздними наслоениями, абсолютно искажающими аутентичный смысл праздничного календаря наших предков.

Чтобы разобраться в исторических названиях и отсеять искусственные мифы, ТСН.ua собрал разъяснения от фольклористов, этнографов и официальных представителей церкви.

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Как объясняет фольклорист Дарья Анцибор в проекте «Истоки», украинский августовский цикл состоял из трех совсем других праздников: Маковия, Спаса и Успения Пресвятой Богородицы.

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Маковия вместо «Медового Спаса»

Праздник, который сейчас отмечают 1 августа по новому календарю, посвящен чествованию семи мучеников Маккавеев, а не сбору меда. По словам этнографов, наличие меда в корзине для освящения является лишь данью сезонности, и миф о начале его скачивания именно в этот день пришел к нам из северных регионов России из-за их климатических особенностей.

В украинских общинах на праздник освящали воду, овощи и специальные букеты из целебных трав — маковойчики. Как исследовали на портале этнографии «Наследие», мак считался мощнейшим оберегом от нечисти. Люди верили, что демонические силы не смогут зайти в дом, пока не соберут и не посчитают каждое мелкое семя полевого мака.

Поэтому традиционно хозяйки готовили блюда именно с этим ингредиентом: вареники, пироги и знаменитые коршуны — пшеничные лепешки, залитые растертым маком с медом. В некоторых регионах молодежь устраивала ритуальные дебоши и украшала столбы вырезанными тыквами, что очень напоминает современные традиции Геловина.

Настоящий Спас и его значение

Праздник Преображения Господня, который приходится на 6 августа, в украинской традиции всегда называли просто Спасом без дополнительных эпитетов. Представители Православной Церкви Украины неоднократно отмечали , что приносить в храм плоды нового урожая — это давняя традиция благодарности Богу за щедрые дары природы, а не суть самого праздника.

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Главным продуктом в корзинах действительно были яблоки, которые строго запрещалось есть до освящения, особенно потерявшим детей матерям. Однако в зависимости от региона украинцы также освящали виноград, груши, сливы, колосья пшеницы и даже обычные овощи вроде картофеля и свеклы.

Успение Богородицы как финал лета

Третий большой августовский праздник — Успение Пресвятой Богородицы, который празднуют 15 августа, вообще не имеет никакого отношения ни к Спасу, ни к орехам или хлебу. В соседних странах название «ореховый» закрепилось сугубо через период сбора орешника, но в украинском календаре этот праздник символизировал окончательное завершение лета и сбора урожая.

Этот день считался чрезвычайно важным пределом для молодежи, поскольку происходили различные девичьи инициации и переходы к старшим сообществам. Матери традиционно благословляли своих юных дочерей на счастливую взрослую жизнь.

Во многих регионах семьи собирались на большие общие трапезы, а во Львовской области до сих пор сохранилась уникальная традиция изготовления праздничного ожерелья. Женщины делали из пресного теста специальное украшение для Богородицы, которое потом дети могли одевать на шею и съедать как вкусный вкус.

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Поэтому сезонные продукты в корзинах никогда не были официальными названиями праздников, и украинцам стоит возвращаться к своим настоящим корням и праздновать Маковия, Спаса и Успения.

Напомним, Яблочный Спас или праздник Преображения Господня празднуют 6 августа - в этом году это четверг. Это один из двенадцати величайших христианских праздников. Церковь не устанавливает официальный символизм для каждого отдельного плода, освящаемого в церкви на праздник. Впрочем, в народной традиции каждый из них связывается с определенными пожеланиями и добродетелями.

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