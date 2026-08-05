Залужный объяснил свое громкое заявление, что Украину не возьмут в НАТО: что сказал

Залужный объяснил свое громкое заявление о НАТО / © Getty Images

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Посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий Залужный объяснил свое громкое заявление, что наше государство якобы не сможет вступить в НАТО.

Об этом Залужный сказал во время дипломатического клуба в Киеве, передает «Интерфакс-Украина».

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Он заверил, что является сторонником Альянса и отметил, что в 2019 году выступил главным сторонником и реформатором перехода ВСУ на стандарты НАТО. Генерал пожаловался, что из-за этого слышал много критики в свой адрес.

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«Перед вами сидит человек, который в 2019 году этими руками и этой главой полностью расписал всю реформу и изменения почти в 37 законодательных актов по переводу Украины в систему управления стратегического уровня на принципы и стандарты НАТО. Я нашел себе столько врагов, что вы даже представить не можете. Я за НАТО», — сказал Залужный.

В то же время дипломат считает, что «если смотреть с политической точки зрения, к НАТО возникает много вопросов, как к блоку, охраняющему старый мир».

«Происходит научно-технический прогресс. В 2026 году Украина применила все виды вооружений, кроме разве что „томагавков“, ядерного оружия, авианосцев, F-35, находящихся на вооружении НАТО, и применила доктрины их применения. Ресурс исчерпан. РФ на все это нашла противодействие», — объяснил он.

Залужный продолжает придерживаться мнения, что «НАТО находится в доктрине конца Второй мировой войны», а Украина находится «технологически впереди».

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«Научно-технический прогресс и продолжающаяся война вывели Вооруженные силы Украины на совсем другой уровень. И теперь у НАТО нет другого выхода, кроме как переходить на совсем другие стандарты, чтобы выйти на совершенно новую доктрину. Вот тогда НАТО будет готово к вступлению Украины. Я уже говорил, что нам нужен совершенно новый силовой блок, вероятнее всего, с территориальной привязкой в Европе. Абсолютно новый», — сказал генерал.

В качестве примера он снова привел JEF (Объединенные экспедиционные силы), назвав их «с политической точки зрения достаточно перспективной организацией».

«Украина сражается с Россией, не будучи в НАТО. Пусть в НАТО скажут честно, готовы ли они сразиться с Россией без опыта Украины?», — подытожил Залужный.

Что сказали в МИД о словах Залужного

В МИД подчеркнули, что вчерашние слова Залужного, что Украина не будет в НАТО, вырваны из контекста.

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«Слова посла о перспективах членства Украины в НАТО были выхвачены из контекста и получили резонанс, хотя в полной цитате речь шла прежде всего о JEF, а не о НАТО. Это логично, потому что Великобритания является рамочным государством и лидером JEF. Что касается вступления в НАТО, то этим направлением занимается Миссией Украины при НАТО», — пояснили в МИД в комментарии журналистам.

В ведомстве подчеркнули: курс Украины на вступление в Североатлантический альянс остается неизменным. Альтернативы членству Украины в НАТО нет, если союзники стремятся обеспечить гарантированную безопасность и мир в евроатлантическом пространстве.

«Архитектура безопасности в Европе невозможна без Украины — это реальность. Ее осознание будет способствовать построению консенсуса в Альянсе по поводу членства нашего государства. И это осознание растет. Свидетельством является итоговый документ Саммита НАТО в Анкаре, где Украина признана контрибьютором евроатлантической безопасности», — подытожили в МИД.

Ранее Валерий Залужный подчеркнул, что заявления о скором поражении России и близком конце войны являются иллюзией, а реальная ситуация на фронте остается в тупике.

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