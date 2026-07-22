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ТСН в социальных сетях

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Политика
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"Будет труднее, чем он себе представляет": Залужный впервые прокомментировал назначение Драпатого главкомом

Новому главнокомандующему, по мнению Залужного, будет тяжело.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Валерий Залужный

Валерий Залужный / © Associated Press

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Бывший главком Валерий Залужный отреагировал на кадровые перестановки.

Об этом идет речь в сообщении Телеграм.

«Дело, которому мы посвящаем всю жизнь, наполнено, прежде всего, нравственными принципами и ценностями, формирующими честь. Честь, которая дороже любых должностей и наград. Именно она создает идеи и ищет пути к их реализации. И именно это побуждает искать людей, которые с честью вместе с тобой пронесут свой тяжкий крест. Те, кто думает и делает иначе, всегда рано или поздно получат позор. Новому главнокомандующему Вооруженными Силами Украины будет очень тяжело. Значительно тяжелее, чем он себе представляет. Однако Михаилу точно никогда не будет стыдно. Человек чести не имеет идола, поэтому ему нечего терять. Единственное, что у него есть, это только обязанность», — отметил он.

Напомним, Владимир Зеленский уволил Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ. Новым главнокомандующим стал Михаил Драпатый.

Президент заявил, что вместе с Михаилом Драпатым, Евгением Хмарой, Павлом Палисой «определили, как должна быть обновлена конфигурация Генерального штаба Вооруженных Сил Украины».

Накануне Сырский сделал первое заявление после отставки.

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Дата публикации
Количество просмотров
207
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