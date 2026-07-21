Какому знаку Зодиака повезет 22 июля: кому звезды обещают подсказку во сне

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 22 июля?

Один из самых сложных дней лунного календаря, в течение которого нас могут ждать неприятные сюрпризы во всех жизненных отраслях. Тем не менее звезды советуют этого не бояться — соблюдение осторожности сведет любую опасность к минимуму.

Факторы, которые могут создать такого рода ситуации, является пребывание в местах, где столкновение с токсичными людьми особенно вероятно, и общение с ними. Исключив как первое, так и второе, мы переживем это время практически без осложнений.

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Скорпион

Скорпионы могут получить ответ на важный — профессиональный или житейский — вопрос во сне, что их совершенно не смутит, ведь с мистикой представители этого знака, в отличие от многих других, на «ты».

Главное — утром не забыть увиденное и тщательно его проанализировать, а возможно, если это понадобится, и расшифровать. Зато в результате они получат не просто подсказку, а настоящее руководство к действию, следуя которому можно будет добиться потрясающих результатов.

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