Свадебное платье Vera Wang: как находка за 18,99 доллара из секонд-хенда изменила две судьбы

София Корин Мерлино / фото: instagram.com/sophiacorin

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Эшли Кано, продавщица винтажной одежды, приобрела роскошное свадебное платье от кутюр «Eleanor» без бретелек с пышной юбкой в секонд-хенде Goodwill всего за 18,99 долларов в феврале прошлого года. Тогда она рассказала в TikTok, что не могла поверить своим глазам, когда увидела это платье, ведь именно такое платье было показано в первом фильме «Секс в большом городе», и именно такой наряд носила Кэрри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер) во время фотосессии для журнала Vogue.

Когда другая девушка — София Корин Мерлино — увидела, что Эшли продаёт это платье, она сразу поняла, что должна его купить.

«Как только это вирусное видео появилось в моей ленте рекомендаций TikTok, моя первая мысль была: „Мне нужно это платье“. Вторая — „Я же знаю эту девушку!“» — рассказала 28-летняя Мерлино изданию PEOPLE. — «Как и сотни других будущих невест, я сразу написала ей в личку. Она разрешила примерить платье только одной невесте. И это должна была быть я».

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Она всегда мечтала о свадебном платье от Vera Wang и хотела выбрать винтажную или сшитую на заказ модель, которая отражала бы её увлечение апсайклингом и дизайном.

София Корин Мерлино / фото: instagram.com/sophiacorin

«Казалось, что это судьба — моя подруга разрешила именно мне примерить это платье неземной красоты», — говорит Мерлино.

«Это было немного безумие, ведь я ещё даже не была помолвлена, — говорит она. — Такие моменты девушки представляют себе всю жизнь, а у меня всё произошло очень быстро. Когда платье идеально на меня село, я поняла, что это именно оно. В тот же день я забрала его домой».

Поскольку специального чехла для платья не было, Мерлино несла его через заснеженную улицу к машине в чёрном мусорном пакете.

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София Корин Мерлино / фото: instagram.com/sophiacorin

«Прошу прощения у богов винтажной высокой моды за этот поступок», — шутит она.

По данным Nearly Newlywed, эта модель свадебного платья Vera Wang оценивается примерно в 7 500 долларов, а на вторичном рынке продается примерно за 3 000 долларов. Кано продала платье Мерлино за 2 750 долларов. Ранее она также написала в комментарии к TikTok, что планирует использовать вырученные средства для оплаты расходов на развод. И Кано, и Мерлино говорят, что остались очень довольны ценой продажи.

София Корин Мерлино / фото: instagram.com/sophiacorin

«Когда я заплатила за платье, Эшли рассказала, что молилась о деньгах, чтобы оплатить свой развод, — говорит Мерлино. — Ей написали сотни невест, которые буквально сходили с ума от этого платья. Я не суеверна и не верю в плохие приметы. Наоборот, считаю, что эта история стала настоящим благословением для нас обеих».

После того как платье немного подогнали по фигуре, сделав талию более выразительной, оно стало просто идеальным.

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София Корин Мерлино / фото: instagram.com/sophiacorin

Мерлино вышла замуж за 28-летнего Бобби Эрнстинга на трогательной церемонии, на которой присутствовали 120 гостей. Свадьба состоялась в музее и садах Vizcaya в Майами в пятницу, 13 февраля — в день рождения покойного брата невесты.

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