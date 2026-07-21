Якому знаку зодіаку пощастить 22 липня: кому зірки обіцяють підказку уві сні

Терези / © Credits

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Обставини нашого життя постійно змінюються: то підносячи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 22 липня?

Один із найскладніших днів місячного календаря, протягом якого на нас можуть чекати неприємні сюрпризи в усіх сферах життя. Проте зірки радять не боятися цього — дотримання обережності зведе будь-яку небезпеку до мінімуму.

Факторами, які можуть спричинити подібні ситуації, є перебування в місцях, де особливо ймовірне зіткнення з токсичними людьми, та спілкування з ними. Усунувши і те, і те, ми переживемо цей період практично без ускладнень.

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Скорпіон

Скорпіони можуть отримати відповідь на важливе — професійне чи життєве — питання уві сні, що їх аж ніяк не збентежить, адже представники цього знака, на відміну від багатьох інших, на «ти» з містикою.

Головне — вранці не забути побачене та ретельно його проаналізувати, а, можливо, якщо це знадобиться, й розшифрувати. Зате в результаті вони отримають не просто підказку, а справжній дроговказ до дії, дотримуючись якого можна буде досягти приголомшливих результатів.

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