Скандальна блогерка з оточення Трампа в Україні: що у Зеленського кажуть про її візит

Лора Лумер в Україні / © x.com/LauraLoomer

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В Офісі президента прокоментували приїзд скандальної американської блогерки Лори Лумер до України. На думку Банкової, особистий досвід допоможе їй протистояти російській пропаганді.

Про це повідомили у телеграм-каналі Офісу президента України.

«Дуже важливо, що Лора Лумер в Україні й бачить на власні очі, що тут відбувається. Немає кращого способу сформувати поінформовану точку зору, ніж особистий досвід, що дає можливість не піддаватися російській пропаганді», — йдеться у короткій заяві ОП.

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Нагадаємо, напередодні до України прибула блогерка з оточення президента США Дональда Трампа — Лора Лумер. Вона заявила, що хоче самостійно перевірити інформацію про війну. У перший день в Україні блогерка дізналася про воєнні злочини Росії у Бучі та вбивства мирних жителів.

Що Лора Лумер заявляла про Україну раніше?

Лумер тривалий час поширювала класичні наративи російської пропаганди щодо України.

Зокрема, блогерка публічно критикувала президента Володимира Зеленського та поширювала звинувачення на адресу української влади.

Вона повторювала тези російської пропаганди про «децифікацію» та шукала виправдання агресії РФ, перебуваючи під впливом інформаційних «бульбашок».

Заявляла, що «Україна не є нашим союзником», бо нібито складала «списки ворогів» серед американських громадян (поширюючи атаки на українські незалежні видання).

Як зазначала сама Лумер пізніше, вона та чимало американців у її колах тривалий час дивилися на війну крізь «рожеві окуляри», виявляючи надмірну симпатію до Росії та вірячи дезінформації.

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