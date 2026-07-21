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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
537
Час на прочитання
1 хв

Анна Курнікова на рідкісному фото показала одразу трьох помітно підрослих дітей від Енріке Іглесіаса

Тенісистка показала, як син та доньки раділи перемозі улюбленої команда на Чемпіонаті світу з футболу.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Анна Курнікова та Енріке Іглесіас

Анна Курнікова та Енріке Іглесіас / © Getty Images

Обраниця іспанського співака Енріке Іглесіаса — тенісистка Анна Курнікова — вперше за тривалий час показала їхніх дітей.

Подружжя не надто активно ділиться подробицями з особистого життя та навіть вкрай рідко публікує якісь сімейні світлини. Однак час від часу Анна Курнікова робить винятки, як і цього разу.

У своєму Instagram тенісистка опублікувала фото, на якому позували 8-річні двійнята Ніколас та Люсі і 6-річна Мері. Дітлахи позували у футболках збірної Іспанії з футболу. Вони раділи перемозі улюбленої команди на Чемпіонаті світу, яка у фіналі обіграла Аргентину з рахунком 1:0.

Анна Курнікова не стала особливо підписувати світлину. Тенісистка лиш залишила три смайлики у вигляді червоних сердець. А от підписники обраниці Енріке Іглесіаса виявились більш багатослівними. Вони просто засипали дітлахів компліментами.

Діти Енріке Іглесіаса та Анни Курнікової / © instagram.com/annakournikova

Діти Енріке Іглесіаса та Анни Курнікової / © instagram.com/annakournikova

Зазначимо, Енріке Іглесіас та Анна Курнікова перебувають в стосунках понад 25 років. За цей час у них народилося четверо дітей — двійнята Ніколас та Люсі, донька Мері і син Ромео. Співак та тенісистка не квапились узаконювати стосунки, але 2023 року поширились плітки про їхній таємний шлюб. Згодом брат співака натякнув, що це дійсно так.

Нагадаємо, нещодавно українська акторка Олена Кравець замилувала фото з дітьми-двійнятами. Артистка розсекретила, який сюрприз їм влаштувала на 10-річчя.

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Дата публікації
Кількість переглядів
537
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