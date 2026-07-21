Наслідки атаки на Суми / © ДСНС

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Десятеро постраждалих за добу — такі трагічні наслідки чергових російських ударів по Сумщині. Потерпілі цивільні є у Білопільській та Середино-Будській громадах. Утім, більшість поранених — у самих Сумах, де росіяни цинічно вдарили по багатоповерховому житловому будинку та популярному торговому центру.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анни Махно.

Росіяни атакують Суми

Після прямого влучання ворожого безпілотника миттєво спалахує житлова 9-типоверхівка. На місце події екстрено прибувають рятувальники ДСНС, які під загрозою повторних обстрілів намагаються приборкати вируюче полум'я.

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Артем Кобзар, в.о. міського голови Сум: «Офіційно зафіксовано влучання ворожого реактивного безпілотника в перший поверх багатоквартирного будинку в Зарічному районі нашого міста».

Від потужної вибухової хвилі шибки у більшості квартир будинку вилітали разом із дерев'яними та металопластиковими віконними рамами. Перший поверх і поготів повністю поруйнований. Вогнеборці та рятувальники крізь розбиті вікна заходять всередину приміщень, аби терміново оглянути розтрощені квартири — чи бува хтось не залишився безпорадно під завалами.

Олег Стрілка, речник ДСНС Сумщини: «Рятувальники ліквідовували загоряння, а також паралельно проводили екстрену евакуацію жителів цього будинку».

Внаслідок вибуху поранення та травми різного ступеня тяжкості отримали шестеро людей. З них четверо — це діти: хлопчики 7 та 8 років, а також дівчата 12 та 16 років.

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Повторні удари КАБами та пожежа в торговому центрі

І на цьому підступні обстріли обласного центру не закінчилися. Ворог продовжив масовано нищити цивільну інфраструктуру.

Олег Стрілка, речник ДСНС Сумщини: «Буквально за пів години після виклику на першу локацію ми вже змушені були працювати на інших об'єктах цивільної інфраструктури міста».

Просто під час чергової оперативно інформувальної заяви керівництва міськради в місті пролунав новий потужний вибух.

Росіяни завдали серію чергових авіаударів по цивільних об’єктах Сум. Спалахнула потужна пожежа, над містом піднявся величезний стовп чорного диму. Це після чергової атаки окупантів запалав торговий центр.

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Олег Стрілка, речник ДСНС Сумщини: «Полум'я миттєво та дуже швидко поширювалося по легкозаймистих матеріалах, які знаходилися всередині приміщень торгового центру».

Полювання на рятувальників та розбір завалів

Попри важку та масштабну пожежу, росіяни підступно завдавали повторних цілеспрямованих ударів безпосередньо по підрозділах ДСНС, які працювали на згарищі.

Олег Стрілка, речник ДСНС Сумщини: «Ворог систематично брав під приціл і бив по тому самому місцю... Це було справжнє цілеспрямоване переслідування наших рятувальників».

Під час однієї з таких повторних атак окупанти вщент знищили службовий автомобіль ДСНС. Ще одну пожежно-рятувальну автівку було суттєво пошкоджено уламками.

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Попри смертельний ризик та загрози, надзвичайникам все ж вдалося повністю локалізувати пожежу. На місці влучання й досі триває розбір завалів та вивозиться будівельне сміття. Спецслужби працюють і на інших локаціях у Сумах, куди поцілили російські снаряди та авіабомби.

Артем Кобзар, в.о. міського голови Сум: «Наразі розгорнутий оперативний штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пов'язаної з черговим ворожим ударом».

Допомагати комунальним службам прибирати руйнування активно долучаються вихованці спортивних шкіл, громадські та благодійні організації. На місцях влучань по власних домівках поруч із рятувальниками працюють і самі місцеві мешканці.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ШОК-КАДРИ ІЗ СУМ! КАБ прилетів під час ЗВЕРНЕННЯ МЕРА! Палав ТОРГОВИЙ ЦЕНТР!

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