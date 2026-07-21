В ВСУ раскрыли, где был Лучанов в день убийства братьев Мосейчуков

Станислав Лучанов не находился в отпуске или на больничном 1 июля / © скриншот с видео

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Экскомандир 155-й отдельной механизированной бригады Станислав Лучанов не был в отпуске в день убийства братьев Романа и Максима Мосейчуков.

Об этом сообщил заместитель начальника управления персоналом 21 армейского корпуса Виктор Клюйко, передает Hromadske.

По его словам, официальный отпуск Лучанова длился с 22 по 28 июня. В то же время 1 июля, когда, по данным следствия, недалеко от полигона 155-й бригады на Полтавщине были убиты братья Мосейчуки, военный не находился ни в отпуске, ни на больничном.

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При рассмотрении вопроса о мере пресечения Лучанов отрицал свою причастность к преступлению. Он утверждал, что на момент убийства был в отпуске, а потому не мог отдавать какие-либо приказы.

Однако, как уточнил Клюйко, на больничный экскомандир ушел только с 6 по 9 июля. Уже 11 июля его отстранили от исполнения служебных обязанностей и объявили самовольно покинувшим воинскую часть.

Когда похитили братьев Мосейчуков

По информации следствия, братьев Романа и Максима Мосейчук похитили 27 июня. Тогда Лучанов действительно находился в отпуске. Однако в день их убийства, 1 июля, он должен выполнять свои служебные обязанности.

Прокуратура считает, что приказ убить братьев отдал именно Станислав Лучанов, а исполнил его командир батальона Алексей Долголенко. Сам Лучанов эти обвинения отвергает.

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Ранее заместитель начальника Главного управления Военной службы правопорядка Юрий Бабич сообщал, что 6 июля представители ВСП лично опрашивали Лучанова в месте дислокации бригады по поводу его возможной причастности к делу. Во время этого разговора военный также отрицал свою причастность к преступлению.

Что известно о деле Станислава Лучанова

В начале июля стало известно о задержании девяти военнослужащих 155-й отдельной механизированной бригады, подозреваемых в похищении двух гражданских мужчин из Киевской области. Впоследствии правоохранители сообщили о задержании и самого Станислава Лучанова, ставшего десятым подозреваемым по этому делу.

По версии следствия, 27 июня военные похитили братьев Мосейчуков из их дома в селе Калиновка Киевской области, после чего вывезли их в воинскую часть вблизи Полтавы, где незаконно удерживали несколько дней.

Следователи считают, что 1 июля мужчин убили, чтобы скрыть факт похищения.

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