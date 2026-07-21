"Пауки в банке": Путин устроил масштабную зачистку ближайшего окружения

Кремлевский диктатор Владимир Путин / © Associated Press

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На пятом году полномасштабной войны России против Украины паранойя российского диктатора Владимира Путина прогрессирует и превращает Кремль в настоящую банку с пауками. Это уже спровоцировало масштабные репрессии внутри страны, в том числе среди ближайших друзей хозяина Кремля.

Как бывшие соратники диктатора безжалостно уничтожают друг друга в борьбе за выживание и ресурсы, пишет Daily Star со ссылкой на слова экссоветника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко.

Конец эпохи «неприкасаемых» в Кремле

По словам Антона Геращенко, нынешняя ситуация в российской верхушке напоминает жестокую борьбу за выживание.

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«Кремль сейчас похож на пауков в банке. Среди кремлевской элиты началась война всех против всех, сопровождающаяся беспрецедентными арестами людей, близких к Путину», — отмечает он.

Десятилетиями московская элита жила с уверенностью, что абсолютная лояльность режиму гарантирует им пожизненный иммунитет. Однако теперь эти правила сломаны.

«Раньше они верили, что являются неприкасаемыми и этот статус гарантирован. Теперь все понимают, что это только вопрос времени, когда мишенью станут именно они. Это говорит о том, что система дала трещину», — подчеркивает Геращенко.

Самым ярким доказательством этого стало задержание Ильи Трабера — бизнесмена, лично знакомого с Путиным еще с девяностых годов. Геращенко напоминает, что Трабер долго считался совершенно неприкасаемым, однако это не спасло его от ареста, как и бывшего топ-менеджера Росавиации Константина Махова, связанного с другом детства диктатора Аркадием Ротенбергом.

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Тотальная зачистка военного блока РФ

Параллельно с уничтожением старых друзей настоящая «кровавая баня» развернулась в самом сердце российского Министерства обороны. Как объясняет Геращенко, под удобным предлогом масштабной борьбы с коррупцией почти все ближайшее окружение бывшего министра Сергея Шойгу оказалось либо в СИЗО, либо под домашним арестом.

Маховик репрессий завертелся, когда силовики задержали бывшего первого замминистра обороны Руслана Цаликова из-за хищения миллиардов рублей. Вскоре после этого еще один экс-заместитель Тимур Иванов получил 13 лет колонии за взятку более чем в 16 миллионов долларов и незаконный вывод капитала за границу.

Под безжалостный каток путинских чисток попали и ключевые военные командиры, среди которых оказались руководитель главного управления кадров Юрий Кузнецов и руководитель управления связи Вадим Шамарин. Их аресты ярко показывают, что никакие былые заслуги перед армией больше не спасают от тюрьмы.

Не миновала эта участь и боевых офицеров высшего звена. К примеру, бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова показательно арестовали по делу о банальном хищении металлопроката, который предназначался для строительства оборонительных сооружений.

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Региональный террор и страх диктатора РФ

Волна репрессий быстро докатилась и до региональных элит, заставив местных чиновников паниковать. За махинации с землей и взяточничество задержали бывших мэров Сочи и Уфы, а принудительные отставки нескольких губернаторов молниеносно превратились в полноценные уголовные дела.

Подытоживая этот хаос, Геращенко отмечает, что массовые преследования свидетельствуют о перераспределении влияния и ожесточенной борьбе за ресурсы внутри Кремля.

«Путин преследует и уничтожает своих „старых друзей“ и в то же время еще больше боится за свою жизнь. Увидим, чем это закончится», – резюмирует он.

Напомним, рейтинг Путина в России упал до минимума за пять лет. Россияне все острее ощущают на себе экономические проблемы и последствия войны.

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