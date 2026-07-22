Можно ли стирать во время грозы

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Стирка во время грозы может показаться хорошей идеей, но специалисты советуют отложить её до окончания непогоды. Причина — риск скачков напряжения, повреждения техники и даже поражения электрическим током в случае удара молнии поблизости.

Об этом сообщило издание Better Homes & Gardens.

Эксперт по бытовой технике и энергетике Калеб Кавинес, генеральный менеджер компании AryCo, объясняет, что стиральные и сушильные машины во время грозы лучше не использовать. По его словам, даже если молния не поразит дом напрямую, разряд поблизости может вызвать мощный скачок напряжения в электросети и водопроводе.

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Специалист отмечает, что современные стиральные и сушильные машины содержат большое количество чувствительной электроники. Перепады напряжения могут повредить цифровые платы управления, микропроцессоры, датчики, модули Wi-Fi и Bluetooth, сенсорные панели, двигатели с регулируемой скоростью и другие низковольтные компоненты.

Особую опасность представляет сочетание воды, металла и электричества. Поскольку стиральные машины одновременно подключены к электросети и водопроводу, они могут стать путем прохождения электрического тока во время грозы. В худших случаях это может привести не только к выходу техники из строя, но и к возгоранию внутренней проводки.

Эксперт рекомендует во время сильного шторма отключить стиральную и сушильную машины от сети. Если это сделать сложно, можно отключить электропитание прачечной на электрическом щите. Для дополнительной защиты техники также стоит установить сетевой фильтр для всего дома, хотя он не устраняет риски для личной безопасности.

Кавинес также советует проверить, оснащены ли розетки в прачечной защитными выключателями (GFCI), которые помогают снизить риск поражения электрическим током.

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После окончания грозы также не стоит спешить со стиркой. Специалист рекомендует подождать не менее 30 минут после последнего раската грома, прежде чем снова включать бытовую технику.

Во время непогоды эксперты советуют избегать не только стиральных и сушильных машин. До окончания грозы желательно не пользоваться душем, ванной, посудомоечной машиной, проводными телефонами, стационарными компьютерами, проводными игровыми системами, а также не прикасаться к проточной воде, бетонным полам, окнам и дверям. Даже если водопроводные трубы в доме пластиковые, специалисты рекомендуют свести к минимуму контакт с сантехникой до полного окончания грозы.

Напомним, ранее мастера рассказали, как правильно ухаживать за стиральной машиной, чтобы продлить срок её службы.

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