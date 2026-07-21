Урожай может сгореть на глазах: три способа спасти овощи от летней жары

Как спасти овощи от жары / © www.freepik.com/free-photo

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Выращивание собственных овощей позволяет собирать свежий урожай в течение всего сезона. Однако затяжные периоды жары и недостаток осадков могут негативно повлиять даже на ухоженные грядки. Из-за дефицита влаги растения быстро подвергаются тепловому стрессу, а это сказывается не только на количестве, но и на качестве урожая.

Об этом сообщило издание House Beautiful.

Специалисты объясняют, что овощи особенно чувствительны к высоким температурам, ведь более чем на 90% состоят из воды. Именно поэтому в жаркую погоду они быстрее высыхают и требуют дополнительного ухода.

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Лучше всего засуху переносят корнеплоды, в частности морковь, свекла и пастернак. В то же время листовая зелень, салат, горох, белая фасоль и сахарная кукуруза значительно сильнее страдают от жары. Однако летом дополнительной защиты нуждаются все овощные культуры.

В Королевском садоводческом обществе (RHS) рекомендуют, прежде всего, регулярно удалять сорняки. Они конкурируют с овощами за воду и питательные вещества, поэтому во время засухи особенно важно держать их под контролем.

Эксперты советуют отдавать предпочтение нехимическим способам борьбы с сорняками, чтобы не навредить соседним растениям. Для культур, высаженных на большем расстоянии друг от друга, например помидоров или кабачков, эффективным решением станет органическая мульча, в частности грибной компост. Она помогает не только сдерживать рост сорняков, но и дольше удерживает влагу в почве.

Кроме того, сорняки можно удалять вручную, однако делать это нужно как можно осторожнее. В RHS отмечают, что любое нарушение структуры почвы приводит к потере влаги.

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Второй совет касается защиты растений от сухих ветров. Специалисты отмечают, что влага теряется не только из-за жары, но и из-за постоянной циркуляции горячего воздуха. Именно поэтому стоит использовать специальные сетки, которые устанавливают для защиты культур от вредителей.

В частности, сетки для моркови и пастернака, которые используются для борьбы с морковной мухой, а также укрытия для капустных культур, защищающие от корневой мухи и гусениц, одновременно уменьшают воздушный поток над растениями. Это помогает дольше сохранять влагу.

Для теплолюбивых культур, в частности кабачков, RHS также рекомендует использовать садовый флис. Такое укрытие помогает удерживать тепло и одновременно способствует сохранению влаги в почве.

Третий способ защитить будущий урожай — заранее планировать посадку. Если растения успевают сформировать крепкую корневую систему до начала жаркого и засушливого периода, они легче переносят нехватку воды.

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В Королевском садоводческом обществе отмечают, что хорошо укоренившиеся многолетние культуры менее подвержены негативному воздействию засухи.

Эксперты приходят к выводу, что сочетание грамотного планирования, регулярного полива, мульчирования, борьбы с сорняками и защиты от ветра поможет овощным культурам лучше перенести летнюю жару и сохранить урожай.

Напомним, ранее мы сообщали, что слишком ранний или поздний сбор может испортить урожай чеснока. Готовность растения определяют по нескольким заметным признакам.

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