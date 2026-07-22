Как правильно: майстер-клас или майстерклас / © Pixabay

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Однако именно его написание до сих пор вызывает немало споров. Одни уверенно пишут «майстерклас», другие используют дефис, а кто вообще разделяет слово на два.

Так какой же вариант соответствует нормам современного украинского языка?

Как правильно писать: «майстер-клас» или «майстерклас»

Несмотря на то, что новое Украинское правописание позволило писать вместе немало заимствованных слов, с «майстер-класом» ситуация иная.

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Специалисты по украинскому языку рекомендуют использовать форму «майстер-клас» через дефис. Именно такой вариант соответствует правилам написания сложных существительных, в которых первая часть является самостоятельным словом и определяет вторую.

Почему возникла путаница

Причина проста — английское слово masterclass пишется вместе. Поэтому многие автоматически переносят такое написание и в украинский язык.

Однако языковеды отмечают: во время заимствования слов нужно ориентироваться не на английское правописание, а на правила украинской орфографии. А они отличаются.

Почему не «майстерклас»

В украинском языке вместе пишутся сложные слова, если их первый компонент является префиксоидом (например, видео-, авто-, мини-, макси-).

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В слове «майстер-клас» обе части — «майстер» и «клас» — существуют как отдельные полноценные слова. Именно поэтому между ними сохраняется дефис. Аналогично пишутся:

бізнес-план;

фан-клуб;

інтернет-видання;

фітнес-клуб;

допінг-контроль.

Какой вариант лучше использовать

Если вы готовите официальный документ, статью, учебные материалы или рекламный текст, следует выбирать написание «майстер-клас». Именно такая форма отвечает современным рекомендациям редакторов и филологов.

Несмотря на то, что написание «майстерклас» все чаще встречается в интернете, нормативным вариантом украинского языка остается «майстер-клас». Причина заключается не в том, как это слово пишется на английском, а в правилах украинского правописания по поводу сложных существительных.

Так что в следующий раз, когда будете анонсировать творческое мероприятие или обучение, помните: правильно писать «майстер-клас».

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FAQ

Как правильно: майстер-клас или майстерклас?

Нормативным вариантом в украинском языке является «майстер-клас» через дефис. Такое написание соответствует правилам украинского правописания для сложных существительных.

Почему «майстер-клас» пишется через дефис?

Потому что слова «майстер» и «клас» являются самостоятельными существительными. В украинской орфографии подобные сложные слова обычно пишутся через дефис, даже если у языка-источника они имеют другое написание.

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