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99% украинцев пишут это слово неправильно: даже филологи до сих пор спорят, как правильно — "майстерклас" или "майстер-клас"
Слово «майстер-клас» давно стало привычным для украинцев. Его можно увидеть в афишах, рекламе курсов, образовательных программах и даже документах.
Однако именно его написание до сих пор вызывает немало споров. Одни уверенно пишут «майстерклас», другие используют дефис, а кто вообще разделяет слово на два.
Так какой же вариант соответствует нормам современного украинского языка?
Как правильно писать: «майстер-клас» или «майстерклас»
Несмотря на то, что новое Украинское правописание позволило писать вместе немало заимствованных слов, с «майстер-класом» ситуация иная.
Специалисты по украинскому языку рекомендуют использовать форму «майстер-клас» через дефис. Именно такой вариант соответствует правилам написания сложных существительных, в которых первая часть является самостоятельным словом и определяет вторую.
Почему возникла путаница
Причина проста — английское слово masterclass пишется вместе. Поэтому многие автоматически переносят такое написание и в украинский язык.
Однако языковеды отмечают: во время заимствования слов нужно ориентироваться не на английское правописание, а на правила украинской орфографии. А они отличаются.
Почему не «майстерклас»
В украинском языке вместе пишутся сложные слова, если их первый компонент является префиксоидом (например, видео-, авто-, мини-, макси-).
В слове «майстер-клас» обе части — «майстер» и «клас» — существуют как отдельные полноценные слова. Именно поэтому между ними сохраняется дефис. Аналогично пишутся:
бізнес-план;
фан-клуб;
інтернет-видання;
фітнес-клуб;
допінг-контроль.
Какой вариант лучше использовать
Если вы готовите официальный документ, статью, учебные материалы или рекламный текст, следует выбирать написание «майстер-клас». Именно такая форма отвечает современным рекомендациям редакторов и филологов.
Несмотря на то, что написание «майстерклас» все чаще встречается в интернете, нормативным вариантом украинского языка остается «майстер-клас». Причина заключается не в том, как это слово пишется на английском, а в правилах украинского правописания по поводу сложных существительных.
Так что в следующий раз, когда будете анонсировать творческое мероприятие или обучение, помните: правильно писать «майстер-клас».
FAQ
Как правильно: майстер-клас или майстерклас?
Нормативным вариантом в украинском языке является «майстер-клас» через дефис. Такое написание соответствует правилам украинского правописания для сложных существительных.
Почему «майстер-клас» пишется через дефис?
Потому что слова «майстер» и «клас» являются самостоятельными существительными. В украинской орфографии подобные сложные слова обычно пишутся через дефис, даже если у языка-источника они имеют другое написание.