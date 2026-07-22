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Пожар на складе Wildberries может добраться до Путина: что прогнозируют
Продукты горения от пожара на складе Wildberries в Краснодаре могут распространиться в Геленджик и район так называемого дворца Путина.
Продукты горения от масштабного пожара на складе Wildberries в Краснодаре могут распространиться на черноморское побережье и добраться до так называемого дворца Владимира Путина на мысе Идокопас близ Геленджика.
Об этом свидетельствует прогноз, составленный проектом метеорологов и астрономов Meteoweb.
По расчетам проекта, в период с 15.00 до 18.00 по местному времени продукты горения могут достичь побережья Черного моря, в частности Туапсе.
Около 21:00 загрязненный воздух может приблизиться на расстояние около 15 километров до резиденции на мысе Идокопас.
По прогнозу около 03:00 в четверг продукты горения могут распространиться на район самой резиденции и Геленджика, а также приблизиться к Новороссийску.
В Meteoweb отметили, что концентрация загрязняющих веществ в районе резиденции будет значительно ниже предельно допустимого уровня. Ее оценивают как низкий уровень загрязнения воздуха.
Продукты горения с такой же концентрацией могут также добраться до Майкопа, Лазаревского и Усть-Лабинска.
Несколько более высокий, но также опасный уровень загрязнения прогнозируют в Туапсе и Апшеронске. Еще более высокой концентрация может быть в районе Горячего Ключа.
Meteoweb является любительским проектом метеорологов и астрономов. Ранее он публиковал прогнозы распространения загрязняющих веществ после атак на российские инфраструктурные объекты, в частности, после удара по Московскому нефтеперерабатывающему заводу в Капотне в июне.
Ранее последствия украинских атак уже фиксировали вблизи резиденции в Геленджике. В августе прошлого года украинский беспилотник вызвал пожар в лесу неподалеку от него.
Что известно о пожаре на складе Wildberries
В ночь на 22 июля после атаки ударных беспилотников в Краснодаре вспыхнул пожар на складе компании Wildberries.
На оглашенных в социальных сетях кадрах видно, что огонь охватил почти все здание складского комплекса. По предварительной информации, под атакой оказался один из самых больших логистических центров Wildberries в России, расположенный в Краснодаре.
Эксперты считают, что уничтожение украинскими беспилотниками двух крупных логистических центров Wildberries вблизи Москвы может стать одним из самых болезненных экономических потерь для России за все время полномасштабной войны.