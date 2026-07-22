Пожар на складе Wildberries может добраться до Путина: что прогнозируют

Атака на Wildberries

Реклама

Продукты горения от масштабного пожара на складе Wildberries в Краснодаре могут распространиться на черноморское побережье и добраться до так называемого дворца Владимира Путина на мысе Идокопас близ Геленджика.

Об этом свидетельствует прогноз, составленный проектом метеорологов и астрономов Meteoweb.

По расчетам проекта, в период с 15.00 до 18.00 по местному времени продукты горения могут достичь побережья Черного моря, в частности Туапсе.

Реклама

Около 21:00 загрязненный воздух может приблизиться на расстояние около 15 километров до резиденции на мысе Идокопас.

Продукты горения от масштабного пожара в Wildberries в Краснодаре. / © Українська енергетика

По прогнозу около 03:00 в четверг продукты горения могут распространиться на район самой резиденции и Геленджика, а также приблизиться к Новороссийску.

В Meteoweb отметили, что концентрация загрязняющих веществ в районе резиденции будет значительно ниже предельно допустимого уровня. Ее оценивают как низкий уровень загрязнения воздуха.

Продукты горения с такой же концентрацией могут также добраться до Майкопа, Лазаревского и Усть-Лабинска.

Реклама

Несколько более высокий, но также опасный уровень загрязнения прогнозируют в Туапсе и Апшеронске. Еще более высокой концентрация может быть в районе Горячего Ключа.

Meteoweb является любительским проектом метеорологов и астрономов. Ранее он публиковал прогнозы распространения загрязняющих веществ после атак на российские инфраструктурные объекты, в частности, после удара по Московскому нефтеперерабатывающему заводу в Капотне в июне.

Ранее последствия украинских атак уже фиксировали вблизи резиденции в Геленджике. В августе прошлого года украинский беспилотник вызвал пожар в лесу неподалеку от него.

Что известно о пожаре на складе Wildberries

В ночь на 22 июля после атаки ударных беспилотников в Краснодаре вспыхнул пожар на складе компании Wildberries.

Реклама

На оглашенных в социальных сетях кадрах видно, что огонь охватил почти все здание складского комплекса. По предварительной информации, под атакой оказался один из самых больших логистических центров Wildberries в России, расположенный в Краснодаре.

Эксперты считают, что уничтожение украинскими беспилотниками двух крупных логистических центров Wildberries вблизи Москвы может стать одним из самых болезненных экономических потерь для России за все время полномасштабной войны.

Новости партнеров