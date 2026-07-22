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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
248
Время на прочтение
1 мин

В Краснодаре горит один из крупнейших составов Wildberries после атаки дронов (видео)

Данный складской комплекс является одним из самых крупных и важнейших в России.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Последствия атаки на Краснодар

Последствия атаки на Краснодар

В российском Краснодаре в ночь на 22 июля после атаки ударных беспилотников вспыхнул пожар на складе компании Wildberries.

Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+ со ссылкой на местных жителей.

На оглашенных в соцсетях кадрах видно, что огонь охватил почти все здание складского комплекса.

По предварительной информации, атакован один из крупнейших и важнейших логистических центров Wildberries в России, расположенный в Краснодаре.

Ранее сообщалось, что украинские дальнобойные дроны устроили врагу огненное возмездие и превратили в пепел гигантские логистические склады под Москвой.

Мы ранее информировали, что в ночь на 20 июля в Московской области сообщили об ударах по логистическим объектам.

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Дата публикации
Количество просмотров
248
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