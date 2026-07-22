F-16 / © Getty Images

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Американский генерал Дэн Кейн в ходе слушаний в Сенате США сообщил, что украинский истребитель F-16 впервые уничтожил российский самолет Су-35 в воздушном бою.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слушания в Сенате США.

Недавно мы стали свидетелями первого воздушного боя, в котором украинский F-16 сбил российский истребитель. За последние несколько лет благодаря поддержке многих партнеров Украина значительно усилила свою эшелонированную систему обороны», — заявил Кейн.

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Во время слушаний генералу также задали вопрос о том, кого, по его мнению, США хотели бы видеть победителем в войне России против Украины.

«Кого мы хотим видеть победителем в войне между Россией и Украиной?» — спросили Кейна.

«Я хочу, чтобы победила Украина», — ответил генерал.

Отдельно Кейна спросили, считает ли он Россию другом Соединенных Штатов.

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«Я думаю, это сложные отношения… Не думаю, что они наши друзья», — сказал он.

Ранее сообщалось, что до конца этого года Бельгия планирует передать Украине семь истребителей F-16.

Мы ранее информировали, что Украинские военные пилоты отходят от советских подходов к авиации и овладевают западной моделью управления полетами во время учебы в Великобритании.

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