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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
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Время на прочтение
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Польша уже готовится к новому вторжению РФ: под прицелом не только поляки, а Кремль планирует подставить Украину – ISW

Россия может использовать беспилотники, замаскированные под украинские, для провокаций против НАТО.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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В Польше готовятся к вторжению РФ

В Польше готовятся к вторжению РФ / © Associated Press

Россия рассматривает провокации и попытки саботажа со стороны западных чиновников, в частности, министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Литвы Гитанаса Науседы и президента Латвии Эдгарса Ринкевича.

Об этом говорится в отчете ISW.

Аналитики считают, что РФ продолжает проводить кампанию «Фаза ноль», целью которой является создание информационных и психологических условий для потенциальных будущих провокаций против НАТО. Российские провокации под чужим флагом, вместе с вторжением беспилотников, саботажем, препятствиями со стороны средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и пролетами, являются частью этой кампании.

Что предшествовало

Как сообщило 3 июля британское издание The Telegraph со ссылкой на собственные источники, близкие президенту Польши Каролю Навроцкому, Соединенные Штаты Америки предупредили Варшаву о подготовке Москвой вооруженной провокации на польской территории.

По данным журналистов, эти агрессивные действия могут совершаться с территории российского анклава в Калининграде или со стороны Беларуси и включать различные сценарии: от ударов ракетами и беспилотниками до непосредственного пересечения государственной границы русскими солдатами.

В Минобороны Польши заявили, что Россия может использовать замаскированные под украинские беспилотники для провокаций против стран НАТО. Под угрозой могут находиться страны Балтии, Финляндия и Румыния.

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Дата публикации
Количество просмотров
1643
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