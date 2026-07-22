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- Украина
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Россия запустила по Украине "Искандер" и авиационные ракеты из Крыма, есть "прилеты": где и что до сих пор летит
Оккупанты не прекращают террор — ночью они выпустили более 200 ударных дронов и ракеты.
В ночь на 22 июля россияне снова атаковали украинские города — выпустили ракеты и ударные дроны.
Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
«Противник атаковал 1 баллистической ракетой Искандер-М из ТОТ АР Крым, 3 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства над ТОТ АР Крым и 216 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа „Пародия“.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 204 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны других типов на севере, юге, центре и востоке страны.
«Зафиксировано попадание 1 баллистической ракеты Искандер-М и 12 ударных БПЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях. Атака продолжается, в воздушном пространстве враждебны БпЛА», — говорится в сообщении.
Что и куда летит еще
Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении
КАБы на север Харьковщины
БпЛА в направлении Шостки на Сумщине с северо-западного направления
Реактивные БпЛА в Запорожском районе северным курсом
Реактивный БпЛА в направлении Очакова на Николаевщине из Черного моря
Напомним, в ночь на 22 июля Россия атаковала Киевскую область ударными дронами. Из-за атаки повреждены частные жилые дома. Пострадали пять человек, среди них трое детей.