Россия запустила по Украине "Искандер" и авиационные ракеты из Крыма, есть "прилеты": где и что до сих пор летит

РФ атакует Украину / © Getty Images

Реклама

Дополнено новыми материалами

В ночь на 22 июля россияне снова атаковали украинские города — выпустили ракеты и ударные дроны.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

«Противник атаковал 1 баллистической ракетой Искандер-М из ТОТ АР Крым, 3 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства над ТОТ АР Крым и 216 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа „Пародия“.



По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 204 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны других типов на севере, юге, центре и востоке страны.



«Зафиксировано попадание 1 баллистической ракеты Искандер-М и 12 ударных БПЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях. Атака продолжается, в воздушном пространстве враждебны БпЛА», — говорится в сообщении.

Реклама

Что и куда летит еще

Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении

КАБы на север Харьковщины

БпЛА в направлении Шостки на Сумщине с северо-западного направления

Реактивные БпЛА в Запорожском районе северным курсом

Реактивный БпЛА в направлении Очакова на Николаевщине из Черного моря

Напомним, в ночь на 22 июля Россия атаковала Киевскую область ударными дронами. Из-за атаки повреждены частные жилые дома. Пострадали пять человек, среди них трое детей.

Новости партнеров