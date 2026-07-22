Главнокомандующий ВСУ, генерал-майор Михаил Драпатый / © Associated Press

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Назначение генерал-майора Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ явилось ответом на общественные протесты и конфликт вокруг стратегии ведения войны. Новый глава армии известен своими тактическими инновациями и поддержкой технологических реформ.

Об этом говорится в статье The New York Times.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о назначении Драпатого новым главнокомандующим ВСУ. Решение было принято после нескольких дней протестов, вспыхнувших из-за увольнения министра обороны Украины Михаила Федорова. У него были разногласия с предыдущим главкомом ВСУ генералом Александром Сырским по поводу стратегии ведения войны.

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Для многих протестующих отставка Федорова стала символом победы старой гвардии в военных структурах, которая выступала против видения молодого и ориентированного на технологии министра относительно будущего войны.

Назначение Драпатого, вероятно, будет положительно воспринято протестующими, которые в последние дни выходили на улицы украинских городов. Важным фактором является то, что генерал публично поддержал Федорова.

Драпатый принадлежит к младшему поколению украинских офицеров и имеет репутацию фронтового командира, который уделяет большое внимание тактическим инновациям, использованию дронов и персональной ответственности. Все эти направления были важны для повестки дня Федорова.

Что известно о Михаиле Драпатом?

Генерал-майор, ранее возглавлявший Объединенные силы, имеет длительную и отмеченную наградами военную карьеру и пользуется уважением в Украине и за рубежом.

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После окончания Харьковского института танковых войск в 2004 году Драпатый приступил к службе в 72-й отдельной механизированной бригаде Украины. До 2014 году он получил звание майора, а широкую популярность приобрел после того, как видео прорыва его БМП через пророссийские баррикады в Мариуполе стало вирусным.

В последующие годы Драпатый служил в разных подразделениях и продвигался по карьерной лестнице. После начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года он участвовал в приостановлении наступления российских войск на Кривой Рог, а также был одним из командиров контрнаступления, который в конечном итоге позволил освободить Херсон.

Два года спустя Драпатый, у которого на тот момент уже было звание бригадного генерала, возглавил Сухопутные войска Украины. В 2024 он организовал ответ украинских сил на российское наступление в Харьковской области.

В январе 2025 года Зеленский поручил генералу лично возглавить воевавшие на Донетчине подразделения. Это решение свидетельствовало как о сложной ситуации, в которой оказались украинские войска на востоке, так и о доверии президента командиру.

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«Михаил Драпатый успешно организовал оборону на Харьковском направлении и сорвал наступательную операцию российских войск», — сказал тогда Зеленский в своем заявлении.

Через шесть месяцев генерал подал в отставку после смертельного российского удара по украинской военной базе. Тогда он заявил, что испытывает «личное чувство ответственности за трагедию».

Впрочем, вскоре Драпатый получил новое назначение — его поставили во главе Объединенных сил. В этой должности он предложил реформировать систему рекрутинга и подготовки, а также усилить технологическую интеграцию в украинской армии. Именно этот пост он занимал, когда на прошлой неделе развернулся кризис вокруг увольнения Федорова.

В прошлый четверг Драпатый выступил в поддержку министра обороны, заявив, что при его руководстве «войска имели партнера в Министерстве обороны, который не только обеспечивал их потребности, но и требовал изменений в подходах, более быстрого принятия решений и поддержки тех, кто готов брать на себя ответственность».

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Во вторник вечером Федоров, со своей стороны, отметил важность перемен и поздравил Драпатого с назначением на должность главнокомандующего.

«Это глоток свежего воздуха и новый источник надежды в борьбе свободных людей за свободу и справедливость. Это голос изменений, который нельзя было игнорировать», — заявил он.

Драпатый поблагодарил Зеленского за предоставленную возможность, отметив, что «служить Украине всегда было для меня честью» и что он будет «работать ответственно, сосредоточенно и с уважением к людям, защищающим наше государство».

В то же время новый главнокомандующий положительно отозвался о своем предшественнике.

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«Я благодарен главнокомандующему Вооруженными силами Украины Александру Сырскому за последовательную работу по укреплению украинской армии. Я вырос в ней», — написал он в Facebook.

К слову, военный на псевдо «Алекс» выразил мнение, что Драпатый столкнется со сложной ситуацией на фронте и высоким общественным напряжением, из-за чего общество будет оценивать его работу максимально критически и сравнивать с предшественником. По словам военного, времени на адаптацию и права на ошибку у нового главкома не будет, а успех будет зависеть от политической дальновидности и правильно подобранной команды.

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