"Вулканы" сразу в нескольких городах, небо аж черное: склады Wildberries пылают не только в Краснодаре — новые видео

В РФ заявили о новой атаке дронов / © Associated Press

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Под утро, 22 июля, беспилотники поразили крупный логистический центр компании Wildberries в Невинномыске Ставропольского края РФ.

После серии попаданий на территории произошел масштабный пожар и густой черный дым, сообщили мониторинговые каналы.

Местные власти атаку дронов на Невинномысск уже подтвердили. Около 03:30 российские СМИ сообщали со ссылкой на губернатора, что в Невинномыске ПВО отражает налет беспилотников, нацеленный на промышленную зону города. К тому времени чиновник заявлял о нескольких сбитых дронах.

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Около 05:00 губернатор Ставропольского края информировал, что в Невинномыске поднялся пожар в результате атаки дронов. Он, в частности, заявил о возгорании на территории складского комплекса, однако не стал уточнять подробностей. По его словам, из-за обстрелов пострадали два человека.

По данным властей, на местах работают пожарные и другие оперативные службы.

Кроме того, «произошла вспышка» на территории одного из предприятий в Армавире. Позже местные власти уточнили, что там произошло возгорание на территории нефтебазы. Площадь пожара — около 80 квадратных метров.

Там также заявили о якобы повреждении двух многоквартирных домов в Краснодаре и двух домов в станице Динской.

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Напомним, в Краснодаре после атаки пылает логистический центр компании Wildberries. Складской комплекс находится на улице Тихорецкой в северо-восточной части города. В пресс-службе компании заявили об эвакуации работников.

Дата публикации 07:15, 22.07.26 Количество просмотров 46 В России заявили о новой атаке - горит в Невинномыске

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