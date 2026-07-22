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"Вулканы" сразу в нескольких городах, небо аж черное: склады Wildberries пылают не только в Краснодаре — новые видео
О пожарах на складских комплексах сообщили в Краснодарском и Ставропольском регионах РФ.
Под утро, 22 июля, беспилотники поразили крупный логистический центр компании Wildberries в Невинномыске Ставропольского края РФ.
После серии попаданий на территории произошел масштабный пожар и густой черный дым, сообщили мониторинговые каналы.
Местные власти атаку дронов на Невинномысск уже подтвердили. Около 03:30 российские СМИ сообщали со ссылкой на губернатора, что в Невинномыске ПВО отражает налет беспилотников, нацеленный на промышленную зону города. К тому времени чиновник заявлял о нескольких сбитых дронах.
Около 05:00 губернатор Ставропольского края информировал, что в Невинномыске поднялся пожар в результате атаки дронов. Он, в частности, заявил о возгорании на территории складского комплекса, однако не стал уточнять подробностей. По его словам, из-за обстрелов пострадали два человека.
По данным властей, на местах работают пожарные и другие оперативные службы.
Кроме того, «произошла вспышка» на территории одного из предприятий в Армавире. Позже местные власти уточнили, что там произошло возгорание на территории нефтебазы. Площадь пожара — около 80 квадратных метров.
Там также заявили о якобы повреждении двух многоквартирных домов в Краснодаре и двух домов в станице Динской.
Напомним, в Краснодаре после атаки пылает логистический центр компании Wildberries. Складской комплекс находится на улице Тихорецкой в северо-восточной части города. В пресс-службе компании заявили об эвакуации работников.