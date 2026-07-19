После массированной атаки РФ Польша сделала жесткое заявление: что будет с помощью Украины

Владислав Косиняк-Камиш / © Associated Press

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Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил, что призывы ослабить поддержку Украины оторваны от реальности. По его словам, массированные российские удары демонстрируют угрозу не только для Украины, но и для безопасности Польши. Так глава польского оборонного ведомства отреагировал на очередную масштабную ракетную атаку России.

Свое заявление он обнародовал в соцсети X.

Косиняк-Камыш отметил, что Россия совершила мощнейшую с начала полномасштабного вторжения атаку на Украину с применением баллистических и крылатых ракет. Он также заявил, что Москва объявляет о подготовке к масштабной военной мобилизации.

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"Это демонстрирует, насколько оторваны от реальности голоса, призывающие ослабить поддержку Украины или препятствовать модернизации польской армии", - подчеркнул министр.

По его словам, Польша продолжит укреплять свою обороноспособность, чтобы не допустить угрозы со стороны России.

«Поэтому мы делаем все возможное, чтобы российские ракеты никогда не достигли Польши, а нашей безопасности ничего не угрожало. Мы не уступим», — заявил Косиняк-Камыш.

Атака РФ на Киев — последние новости

Напомним, в ночь на 19 июля Россия нанесла массированный удар по Киеву и области. По обновленным данным, в столице погиб один человек, по меньшей мере, 16 пострадали.

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Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев пережил одну из самых массированных баллистических атак с начала полномасштабной войны.

На трех локациях в столице спасатели продолжают устранять последствия российского удара. К работам привлекли около 600 работников ГСЧС.

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