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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1763
Время на прочтение
1 мин

Драпатый — новый главком вместо Сырского, в РФ адские «вулканы» над складами Wildberries: главные новости ночи 22 июля 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Пожар в Краснодаре

Пожар в Краснодаре

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 22 июля 2026 года:

  • В Краснодаре горит один из самых больших складов Wildberries после атаки дронов (видео) Читать далее –>

  • «Ему не позавидуешь»: военный сделал тревожный прогноз для нового главнокомандующего ВСУ Читать далее –>

  • Украинский F-16 впервые сбил российский истребитель — генерал США Читать далее –>

  • Россия готовит масштабную кампанию по дискредитации Драпатого — военный Читать далее –>

  • Ночью враг атаковал Украину ударными беспилотниками Читать далее –>

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Дата публикации
Количество просмотров
1763
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