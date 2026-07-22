«Флэш» анонсировал новое оружие против реактивных «шахедов»

Сергей Бескрестнов

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Советник президента Украины по развитию технологических направлений обороны Сергей «Флэш» Бескрестнов сообщил об испытаниях новых средств радиоэлектронной борьбы для противодействия реактивным «Шахедам».

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Бескрестнова, на совещании президент Украины Владимир Зеленский определил борьбу с реактивными «Шахедами» одной из ключевых задач для украинской системы противовоздушной обороны.

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«Реактивные „Шахеды“ это действительно вызов для нашей ПВО, но реактивные „Шахеды“ наиболее опасны в режиме онлайн-управления через МЭШ-сеть», — пояснил советник.

Он сообщил, что провел день на полигоне, где происходили испытания разных вариантов противодействия МЭШ-сетям с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

«Сегодня я провел день на полигоне, где мы тестировали варианты противодействия МЭШ-сетям силами РЭБ», — написал Бескрестнов.

По его словам, украинские производители средств РЭБ при поддержке Brave1 и Главного управления радиоэлектронной борьбы Генерального штаба ВСУ продолжают совершенствовать технологии подавления каналов управления «Шахедами», которые используют радиомодемы МЭШ.

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«Я знаю, как и чем враг ответит на наш РЭБ. А мы ответим им на ответ. Welcome в мир войны технологий», — подытожил советник президента.

Ранее сообщалось, что Россия усилила атаки на Одесщину из-за стратегического значения региона.

Мы ранее информировали, что новый советник президента Сергей Бескрестнов «Флэш» шокировал охрану правительственного квартала содержанием багажника.

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