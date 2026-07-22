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«Флэш» анонсировал новое оружие против реактивных «шахедов»
Одним из главных направлений является подавление систем онлайн-управления беспилотниками.
Советник президента Украины по развитию технологических направлений обороны Сергей «Флэш» Бескрестнов сообщил об испытаниях новых средств радиоэлектронной борьбы для противодействия реактивным «Шахедам».
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По словам Бескрестнова, на совещании президент Украины Владимир Зеленский определил борьбу с реактивными «Шахедами» одной из ключевых задач для украинской системы противовоздушной обороны.
«Реактивные „Шахеды“ это действительно вызов для нашей ПВО, но реактивные „Шахеды“ наиболее опасны в режиме онлайн-управления через МЭШ-сеть», — пояснил советник.
Он сообщил, что провел день на полигоне, где происходили испытания разных вариантов противодействия МЭШ-сетям с помощью средств радиоэлектронной борьбы.
«Сегодня я провел день на полигоне, где мы тестировали варианты противодействия МЭШ-сетям силами РЭБ», — написал Бескрестнов.
По его словам, украинские производители средств РЭБ при поддержке Brave1 и Главного управления радиоэлектронной борьбы Генерального штаба ВСУ продолжают совершенствовать технологии подавления каналов управления «Шахедами», которые используют радиомодемы МЭШ.
«Я знаю, как и чем враг ответит на наш РЭБ. А мы ответим им на ответ. Welcome в мир войны технологий», — подытожил советник президента.
Ранее сообщалось, что Россия усилила атаки на Одесщину из-за стратегического значения региона.
Мы ранее информировали, что новый советник президента Сергей Бескрестнов «Флэш» шокировал охрану правительственного квартала содержанием багажника.