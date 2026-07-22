Командующий СБС «Мадьяр» дал совет НАТО, как подготовиться к войне с Россией

Роберт «Мадьяр» Бровди

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Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадьяр» Бровди призвал страны-члены НАТО безотлагательно создать собственные войска беспилотных систем и реализовать комплекс мер по усилению защиты границ.

Об этом он заявил в интервью британскому журналисту Каолану Робертсону.

По словам Бровди, Альянс должен как можно быстрее провести пять ключевых шагов, которые помогут подготовиться к современной войне с широким применением беспилотников.

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Среди предложенных мер:

создание вдоль государственных границ специальной буферной «зоны работы дронов» в ширину от 2 до 5 километров, где беспилотники смогут оперативно выявлять и уничтожать технику и личный состав противника;

развертывание защищенной сети оптоволоконной связи для одновременного управления несколькими беспилотниками из удаленных командных пунктов;

формирование отдельной мобильной системы противовоздушной обороны, предназначенной специально для борьбы с разведывательными и ударными дронами;

создание вооруженных сил каждой страны НАТО полноценной бригады Сил беспилотных систем, в состав которой будут входить не менее 300 экипажей;

подготовка первых 40–50 экипажей для выполнения дальнобойных асимметричных ударов, которые, по оценке Бровди, Альянс способен реализовать до конца 2026 года.

Командующий также предупредил, что Россия продолжает наращивать производство ударных беспилотников. По его оценке, если сейчас российские войска запускают по Украине около 300 «шахедов» в сутки, то уже через год это количество может возрасти до 1000.

«Я не знаю страны мира, которая могла бы принять в понедельник 1000 дронов, во вторник 1000 дронов-"шахедов» и в среду. Они в среду белый флаг поднимут», — заявил Бровди.

Он подчеркнул, что уничтожение такого количества дешевых беспилотников дорогими ракетами, в частности для комплексов Patriot, экономически невыгодно и быстро истощает запасы даже самых мощных армий.

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Ранее сообщалось, что страны восточного фланга НАТО ужесточают меры безопасности из-за угрозы российских провокаций.

Мы ранее информировали, что федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия готовится к дальнейшей агрессии, которая может распространиться на страны Балтии, Молдовы и других регионов Европы.

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