Мерц рассказал, на какие страны Европы готовится напасть Россия

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц / © Associated Press

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Россия готовится к дальнейшей агрессии, которая может распространиться на страны Балтии, Молдову и другие регионы Европы.

Об этом федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил 15 июля на пресс-конференции в Берлине.

По его словам, Германия уже стала одной из целей российской гибридной войны.

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«Мы видим очевидную подготовку России к дальнейшей агрессии. Она выходит далеко за пределы Украины: угрожает странам Балтии, Молдове, другим регионам Европы. Мы сталкиваемся с масштабными диверсиями, попытками шпионажа, атаками на наши информационные сети. Все это формы гибридной войны против Германии», — подчеркнул Фридрих Мерц.

Ранее сообщалось, что президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Россия планирует атаки на инфраструктуру стран НАТО.

Мы ранее информировали, что глава МИД Польши Радослав Сикорский объяснил, что Путин может прибегнуть к провокации против НАТО и Украины, потому что «он в отчаянии и проигрывает» в войне.

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