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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
104
Время на прочтение
1 мин

В кроп-топе и ультракороткой юбке: американская модель продемонстрировала стройную фигуру на вечеринке

Брукс Нейдер выбрала для мероприятия наряд, который подчеркнул ее подтянутую фигуру.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Брукс Нейдер

Брукс Нейдер / © Getty Images

Модель Брукс Нейдер стала гостьей вечеринки, посвященной финалу Чемпионата мира по футболу в Нью-Йорке.

Для мероприятия девушка выбрала белый кроп-топ с контрастной желтой окантовкой на V-образном вырезе и крупной надписью Michelob на груди, который обнажил ее плоский живот.

Брукс Нейдер / © Getty Images

Брукс Нейдер / © Getty Images

Верх Брукс скомбинировала с белой ультракороткой юбкой с низкой посадкой, которая подчеркнула стройные ноги. Наряд блондинка дополнила высокими черными кожаными сапогами с острым носком и на каблуках, которые придали наряду эффектности.

Нейдер сделала красивую прическу с локонами и боковым пробором, макияж с глянцевым блеском на губах и французский маникюр. Уши звезда украсила бриллиантовыми серьгами-гвоздиками.

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Дата публикации
Количество просмотров
104
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