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- Шоу-бизнес
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В кроп-топе и ультракороткой юбке: американская модель продемонстрировала стройную фигуру на вечеринке
Брукс Нейдер выбрала для мероприятия наряд, который подчеркнул ее подтянутую фигуру.
Модель Брукс Нейдер стала гостьей вечеринки, посвященной финалу Чемпионата мира по футболу в Нью-Йорке.
Для мероприятия девушка выбрала белый кроп-топ с контрастной желтой окантовкой на V-образном вырезе и крупной надписью Michelob на груди, который обнажил ее плоский живот.
Верх Брукс скомбинировала с белой ультракороткой юбкой с низкой посадкой, которая подчеркнула стройные ноги. Наряд блондинка дополнила высокими черными кожаными сапогами с острым носком и на каблуках, которые придали наряду эффектности.
Нейдер сделала красивую прическу с локонами и боковым пробором, макияж с глянцевым блеском на губах и французский маникюр. Уши звезда украсила бриллиантовыми серьгами-гвоздиками.