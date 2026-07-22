В кроп-топе и ультракороткой юбке: американская модель продемонстрировала стройную фигуру на вечеринке

Брукс Нейдер / © Getty Images

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Модель Брукс Нейдер стала гостьей вечеринки, посвященной финалу Чемпионата мира по футболу в Нью-Йорке.

Для мероприятия девушка выбрала белый кроп-топ с контрастной желтой окантовкой на V-образном вырезе и крупной надписью Michelob на груди, который обнажил ее плоский живот.

Брукс Нейдер / © Getty Images

Верх Брукс скомбинировала с белой ультракороткой юбкой с низкой посадкой, которая подчеркнула стройные ноги. Наряд блондинка дополнила высокими черными кожаными сапогами с острым носком и на каблуках, которые придали наряду эффектности.

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Нейдер сделала красивую прическу с локонами и боковым пробором, макияж с глянцевым блеском на губах и французский маникюр. Уши звезда украсила бриллиантовыми серьгами-гвоздиками.

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