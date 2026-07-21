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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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В Европе появился прототип нового блока НАТО — дипломат

Объединение уже показывает практические результаты, а часть достигнутых договоренностей остается непубличной.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Флаги Украины и НАТО

Флаги Украины и НАТО

Коалиция желающих все больше напоминает НАТО по формату своей работы и уже обеспечивает Украине ощутимую военную поддержку.

Об этом в эфире Эспрессо заявил дипломат, чрезвычайный и полномочный посланник первого класса, директор договорно-правового департамента МИД Украины (2010-2014 гг.) Владимир Пузырко.

По словам дипломата, о росте роли объединения говорят как высокий уровень участия государств, так и регулярность проведения заседаний.

«Это уже 15-е заседание „Коалиции желающих“. Я бы сказал, что это мини-НАТО, потому что вопросы, рассматриваемые на ее заседаниях, характерны для заседаний НАТО», — отметил Пузырко.

Он пояснил, что название Коалиция желающих имеет символическое происхождение и связано с американской политической практикой. В то же время, по его словам, ключевое значение имеет не название или формат, а практические результаты деятельности объединения.

Пузырко подчеркнул, что коалиция уже обеспечивает Украине конкретную поддержку, а принятая декларация содержит ряд важных положений по дальнейшему сотрудничеству.

По его словам, Украина будет постепенно получать значительные объемы военной помощи, в частности для усиления противовоздушной обороны.

Отдельно дипломат отметил развитие беспилотных технологий, в которых Украина уже накопила уникальный боевой опыт.

Украина уже показала на фронте, как может работать с беспилотниками. Другие страны просят наш опыт и нашу аналитику по применению дронов», — подчеркнул он.

В то же время дипломат добавил, что часть результатов саммита не обнародуется, поскольку касается военно-технического сотрудничества, значительная часть которого носит конфиденциальный характер.

Ранее сообщалось, что Россия не способна достичь поставленных целей в войне против Украины, поэтому Кремль может попытаться переключить внимание на одну из стран НАТО.

Мы ранее информировали, что Польша предупреждает о новой тактике Российской Федерации и считает, что страна-агрессорка отслеживает обучение НАТО по противовоздушной обороне у Балтийского моря, готовясь к предстоящим провокациям.

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Дата публикации
Количество просмотров
170
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