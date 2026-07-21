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В Европе появился прототип нового блока НАТО — дипломат
Объединение уже показывает практические результаты, а часть достигнутых договоренностей остается непубличной.
Коалиция желающих все больше напоминает НАТО по формату своей работы и уже обеспечивает Украине ощутимую военную поддержку.
Об этом в эфире Эспрессо заявил дипломат, чрезвычайный и полномочный посланник первого класса, директор договорно-правового департамента МИД Украины (2010-2014 гг.) Владимир Пузырко.
По словам дипломата, о росте роли объединения говорят как высокий уровень участия государств, так и регулярность проведения заседаний.
«Это уже 15-е заседание „Коалиции желающих“. Я бы сказал, что это мини-НАТО, потому что вопросы, рассматриваемые на ее заседаниях, характерны для заседаний НАТО», — отметил Пузырко.
Он пояснил, что название Коалиция желающих имеет символическое происхождение и связано с американской политической практикой. В то же время, по его словам, ключевое значение имеет не название или формат, а практические результаты деятельности объединения.
Пузырко подчеркнул, что коалиция уже обеспечивает Украине конкретную поддержку, а принятая декларация содержит ряд важных положений по дальнейшему сотрудничеству.
По его словам, Украина будет постепенно получать значительные объемы военной помощи, в частности для усиления противовоздушной обороны.
Отдельно дипломат отметил развитие беспилотных технологий, в которых Украина уже накопила уникальный боевой опыт.
Украина уже показала на фронте, как может работать с беспилотниками. Другие страны просят наш опыт и нашу аналитику по применению дронов», — подчеркнул он.
В то же время дипломат добавил, что часть результатов саммита не обнародуется, поскольку касается военно-технического сотрудничества, значительная часть которого носит конфиденциальный характер.
Ранее сообщалось, что Россия не способна достичь поставленных целей в войне против Украины, поэтому Кремль может попытаться переключить внимание на одну из стран НАТО.
Мы ранее информировали, что Польша предупреждает о новой тактике Российской Федерации и считает, что страна-агрессорка отслеживает обучение НАТО по противовоздушной обороне у Балтийского моря, готовясь к предстоящим провокациям.