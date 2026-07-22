Пожежа на складі Wildberries може дістатися до Путіна: що прогнозують

Атака на Wildberries / © Exilenova+

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Продукти горіння від масштабної пожежі на складі Wildberries у Краснодарі можуть поширитися до чорноморського узбережжя та дістатися до так званого палацу Володимира Путіна на мисі Ідокопас поблизу Геленджика.

Про це свідчить прогноз, складений проєктом метеорологів та астрономів Meteoweb.

За розрахунками проєкту, у період із 15:00 до 18:00 за місцевим часом продукти горіння можуть досягти узбережжя Чорного моря, зокрема Туапсе.

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Близько 21:00 забруднене повітря може наблизитися на відстань приблизно 15 кілометрів до резиденції на мисі Ідокопас.

Продукти горіння від масштабної пожежі на складі Wildberries у Краснодарі. / © meteoweb.eu

За прогнозом, близько 03:00 у четвер продукти горіння можуть поширитися на район самої резиденції та Геленджика, а також наблизитися до Новоросійська.

У Meteoweb зазначили, що концентрація забруднювальних речовин у районі резиденції буде значно нижчою за гранично допустимий рівень. Її оцінюють як низький рівень забруднення повітря.

Продукти горіння з такою самою концентрацією можуть також дістатися Майкопа, Лазаревського та Усть-Лабінська.

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Дещо вищий, але також небезпечний рівень забруднення прогнозують у Туапсе та Апшеронську. Ще вищою концентрація може бути в районі Гарячого Ключа.

Meteoweb є аматорським проєктом метеорологів і астрономів. Раніше він публікував прогнози поширення забруднювальних речовин після атак на російські інфраструктурні об’єкти, зокрема після удару по Московському нафтопереробному заводу в Капотні у червні.

Раніше наслідки українських атак уже фіксували поблизу резиденції у Геленджику. У серпні минулого року український безпілотник спричинив пожежу в лісі неподалік від неї.

Що відомо про пожежу на складі Wildberries

У ніч проти 22 липня після атаки ударних безпілотників у Краснодарі спалахнула пожежа на складі компанії Wildberries.

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На оприлюднених у соціальних мережах кадрах видно, що вогонь охопив майже всю будівлю складського комплексу. За попередньою інформацією, під атакою опинився один із найбільших логістичних центрів Wildberries у Росії, розташований у Краснодарі.

Експерти вважають, що знищення українськими безпілотниками двох великих логістичних центрів Wildberries поблизу Москви може стати однією з найболючіших економічних втрат для Росії за весь час повномасштабної війни.

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