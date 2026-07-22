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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
76
Час на прочитання
2 хв

Хореограф Женя Кот після випуску дебютної пісні відповів на закиди та пояснив, чому не піде з музики

Зірка зробив заяву про свою музичну кар’єру.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
Коментарі
Женя Кот

Женя Кот / © instagram.com/kot_jenya

Український хореограф Євген Кот відреагував на критику дебютної пісні «11:11» та чесно пояснив, чому не збирається залишати музику.

Після прем’єри першого треку зірка опинився в центрі жвавих обговорень. Поки одні підтримали його новий творчий етап, інші поставили під сумнів вокальні здібності танцівника. У соцмережах почали з’являтися коментарі про те, що йому нібито не варто будувати кар’єру співака. Сам артист зізнається, що подібна реакція його не засмучує. Навпаки — він бачить у цьому підтвердження того, що його творчість викликає емоції. Саме тому відмовлятися від музики Кот не планує.

«Дуже круто. Мені дуже подобається, тому що я не залишаю людей байдужими, розумієш? Тобто є постійний відгук. Тобто нема такого, що пісня вийшла і штиль», — пояснив хореограф в інтерв’ю Славі Дьоміну.

Женя Кот / © instagram.com/kot_jenya

Женя Кот / © instagram.com/kot_jenya

За словами артиста, поряд із критикою він отримує і чимало схвальних повідомлень від слухачів. Крім того, результати прослуховувань дебютної композиції також додають йому впевненості. Кот каже, що уважно стежить за статистикою і вважає старт свого музичного шляху успішним.

«Людям подобається. Вони мені пишуть. Я ж дивлюсь статистику. Мені ж показують всі цифри, що, де, скільки скачали, скільки прослуховувань. Там для першої пісні дуже непогані результати», — зазначив Євген.

Нагадаємо, нещодавно Євген Кот розчулив фото з донечкою-іменинницею і приголомшив їхньою схожістю.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
76
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